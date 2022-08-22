Новоназначенный посол Туркменистана в Азербайджане посетил Шушу

Новоназначенный посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов посетил город Шуша.

Как передает Day.Az, об этом в Twitter написал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов.

"Новоназначенный посол Туркменистана в Азербайджане господин Гурбанмаммет Эльясов совершил свой первый визит в Шушу, культурную столицу Азербайджана. Посол ознакомился с историческими уголками города и был проинформирован о восстановительных и реставрационных работах, проводимых в этом городе".

Туркменскому дипломату также сообщили об ущербе, нанесенном историческим и архитектурным памятникам Шуши в период оккупации.