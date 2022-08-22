Состоялось мероприятие, посвященное 25-й годовщине установления дипотношений между Азербайджаном и Сербией

22 августа в министерстве иностранных дел (МИД) состоялись мероприятие и выставка, посвященные 25-й годовщине установления дипотношений между Азербайджаном и Сербией.

Как сообщили Day.Az в МИД, в мероприятии приняли участие руководство министерства, депутаты Милли Меджлиса, сотрудники посольства Сербии в Азербайджане, представители действующих в Азербайджане компаний, а также другие гости.