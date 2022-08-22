Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Кыргызстана

Премьер-министр Али Асадов направил соболезнования председателю Кабинета министров Кыргызстана Акылбеку Жапарову.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в письме соболезнования Али Асадов отметил, что глубоко потрясен гибелью и ранением граждан Кыргызстана в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Ульяновской области РФ.

Али Асадов выразил соболезнования членам семей погибших и их близким.