https://news.day.az/politics/1488999.html Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Кыргызстана
Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Кыргызстана
Премьер-министр Али Асадов направил соболезнования председателю Кабинета министров Кыргызстана Акылбеку Жапарову.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в письме соболезнования Али Асадов отметил, что глубоко потрясен гибелью и ранением граждан Кыргызстана в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Ульяновской области РФ.
Али Асадов выразил соболезнования членам семей погибших и их близким.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре