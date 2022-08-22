Азербайджанские танкисты произвели контрольные стрельбы на конкурсе в Москве

Азербайджанские военнослужащие, участвующие в конкурсе "Танковый биатлон", проводимом в рамках "Армейских международных игр-2022", продолжают подготовку к полуфинальному этапу.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, наши танкисты осмотрели боевые машины, которые будут задействованы в полуфинале, и произвели контрольные стрельбы из штатного вооружения.

Отметим, что международный конкурс, проходящий на военном полигоне Алабино в Москве, продлится до 27 августа.