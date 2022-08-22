Азербайджанские военные моряки успешно завершили очередной этап в конкурсе «Кубок моря»

Команды, участвующие в конкурсе "Кубок моря", организованном в нашей стране в рамках "Армейских международных игр-2022", выполнили задачи по использованию спасательных средств на этапе "Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка".

Как сообщили Day.Az в Минобороны, в соответствии с условиями упражнения, на этом этапе каждая команда в составе пяти человек, проплыв 25 метров в гидрокостюмах, привела спасательные шлюпки при помощи вёсел к месту назначения.

По решению судейской комиссии азербайджанская и российская команды с одинаковым количеством очков заняли первое место, команда Ирана расположилась на втором месте, а команда Казахстана - на третьем.