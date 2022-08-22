Кому и кобыла невеста: эпистолярная чушь Тагуи Товмасян

Автор: Акпер Гасанов

Выведенное в название статьи утверждение дворника Тихона в ответ на вопрос Остапа Бендера, актуально и для оценки интеллектуального и морально-нравственного уровня представителей армянского политикума. И в частности того, что в Армении именуется, на французский лад - национальным собранием. Да, того самого места, где любят бутылки из-под воды друг в друга кидать и где мордобой является альтернативой дискуссии.

Есть в армянском парламенте дама по имени Тагуи Товмасян. Сейчас она беспартийная, но ранее она представляла в НС Армении интересы тандема Серж Саргсян-Артур Ванецян. Забавная, замечу, барышня.

"Предлагаю лидерам оппозиции срочно обсудить вопрос о сложении депутатских мандатов, при этом объявив тех, кто возьмет этот мандат, предателями Родины", - написала она в ноябре прошлого года.

Как видим, сама Товмасян от мандата до сих пор не отказалась. То есть, словно известная гоголевская унтер-офицерская вдова, "высекла сама себя", прежним постом и нынешними действиями выдав в себе предательницу Армении. Впрочем, такая "мелочь" Тагуи не волнует. Хотя тогда свое предложение она пыталась усилить истеричным утверждением, что "действовать нужно быстро, мы теряем Родину".

Армения, конечно, запуталась в трех соснах, пытаясь и рыбку съесть, и на трамвае прокатиться. Все эти игры в "готовность к миру" чередуются с провокациями на передовой. Но, Азербайджан до сих пор не оккупировал ни одного населенного пункта Армении, тогда как РА три десятка лет держала под оккупацией наши земли. Очевидные и неоспоримые факты, которые отчаянно игнорирует сейчас Товмасян.

Она занята самолюбованием. Она пребывает в полном восторге от собственной персоны только лишь потому, что ею было написано письмо в посольство России в Армении, на которое поступил ответ. И Тагуи побежала сообщать армянской общественности о своем "подвиге" и его последствиях. Сразу скажу, что получилось комично. Впрочем, иного и быть не могло, ибо Товмасян интересовал не итог, а процесс.

Явно переоценивая свой статус беспартийного депутата армянского парламента, она решила подменить собой все внешнеполитическое ведомство страны-оккупанта. По сути, Товмасян лишила куска хлеба Арарата Мирзояна, который, замечу, все же вынужденно более сдержан в озвучивании нелепостей.

"О продолжительных проявлениях преступного поведения Азербайджана я последовательно уведомляю своих международных партнеров, аккредитованных в Армении послов", - указывает Тагуи.

То есть, она признается в том, что нагло лжет. Потому, что никакого "преступного поведения Азербайджана" просто быть не может. Оно имело место со стороны Армении, которая держала под оккупацией 20% территорий нашей страны, варварски грабя наши земли, чему есть множество доказательств и даже признаний со стороны армянских журналистов и блогеров.

Ясное дело, что признавать очевидное жалобщице из НС не с руки. Ей важно указать армянскому обществу, что посольство РФ ответило Товмасян. Да, Тагуи указала на то, что написала кляузу послу РФ в Армении Сергею Копыркину, в которой поведала про "факт нападения Азербайджана на "арцах", которое произошло 1 августа, когда азербайджанская сторона попыталась пересечь линию соприкосновения, применив в последующие дни минометы, гранатометы и ударные БПЛА".

И снова - собственноручное признание армянского депутата во лжи. Ведь, никакого "арцаха", как международно признанной единицы, никогда не было. Даже Армения никакого "арцаха" не признавала. Странно, что армянский парламентарий отрицает столь очевидные вещи, ставя саму себя в очень позорную позу. Стоя в ней, возможно, проще соответствовать статусу армянского политика и депутата. Но, к истине все это не имеет никакого отношения.

Истина состоит в том, что Азербайджан был вынужден проводить операцию "Возмездие" после того, как армянская сторона долгое время игнорировала пункт 4 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, под которым стоит подпись премьер-министра Никола Пашиняна. В том пункте говорится, что миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Этого с армянской стороны сделано не было.

Более того, армянской стороной часто осуществлялись провокации, в результате одной из которых погиб азербайджанский военнослужащий. После этого азербайджанская сторона и вынуждена была отрезвить армянскую сторону через проведение операции "Возмездие". Такова истина. А то, что строчит депутат НС Армении - бред сивой кобылы. Впрочем, вынужден снова вспомнить изречение дворника Тихона, кому и кобыла невеста. Или, кому и Товмасян политик.