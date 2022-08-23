https://news.day.az/politics/1489181.html Азербайджанские снайперы успешно участвуют в международном конкурсе в Иране - ФОТО
Азербайджанские снайперы успешно участвуют в международном конкурсе в Иране - ФОТО
На конкурсе "Снайперский рубеж", проводимом в городе Йезд Исламской Республики Иран в рамках "Армейских международных игр-2022", были выполнены очередные упражнения второго этапа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, азербайджанские снайперы успешно выполнили упражнения "Операции в городе" и "Регулирование" этапа "Парный зачёт".
В ходе упражнений азербайджанские снайперы в виде пар успешно выполнили задачи по выбору огневой позиции, обнаружению и уничтожению целей, расположенных на разных расстояниях.
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