Зачем Армения переполняет "чашу терпения" России

В Армении нашлись те, кто винили во взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване Россию. Так, незадолго до трагедии некоторые Telegram-каналы распространили фотографии молодых людей в одежде цвета хаки, представляя их в качестве российских бойцов. А потом произошел взрыв в "Сурмалу". Одновременно с этим поступали анонимные звонки о минировании государственных учреждений и транспортных средств. И тут, что называется, понеслось: в местном информационном пространстве и на уровне отдельных политических сил РА в причастности к ЧП в торговом центре обвинили некие "российские структуры".

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье известного российского издания "Росбалт".

"Особенно расстаралась националистическая политическая партия "Сасна црер", известная своими антироссийскими выпадами. В 2016 году ее активисты (тогда это было вооруженное движение, которое преобразовалось в партию после "бархатной" революции) захватили в Ереване полицейский полк и удерживали в нем заложников. Один полицейский погиб, двое получили ранения.

Внешняя политика "Сасна црер" - радикально антироссийская: партия призывает к "освобождению Армении от российского колониального господства", выходу республики из ОДКБ, ЕАЭС и СНГ; выводу военной базы РФ из РА. Но, в то же время, она против вступления Армении в НАТО, и при этом за создание стратегических союзов с США и Ираном (!)", - отмечает издание.

Автор статьи Ирина Джорбенадзе напоминает, что посольство РФ в Ереване направило ноту в МИД Армении, в которой, в частности, выражено возмущение "муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей на территории торгового центра "Сурмалу" трагедии". В ней также отмечается, что российская сторона рассматривает это как прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений.

"Ожидаем от властей Армении, - сказано в ноте, - шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии". Но ответа на ноту не последовало (впрочем, не впервой), и МИД РФ пришлось напомнить, что он ожидает реакции официального Еревана.

"А вот "неофициальный", в лице члена Совета Национально-демократического полюса Ваге Гаспаряна, в беседе с Lragir назвал ноту российского посольства "циничной". Он обвинил Москву в "помощи туркам" в сдаче территорий, которые Армения считает своими; в том, что "Россия пытается в очередной раз вырвать уступки у Армении, предварительно сея страх и панику, чтобы сломить дух сопротивления"...

Достигается все это, убежден политик, созданием Россией атмосферы страха в Армении. "Не исключаю, что были отдельные посты, где люди выражали свое личное мнение о причастности российских спецслужб (к взрыву в торговом центре). Но на то и свобода слова", - сказал он.

Возвращаясь к теме ноты посольства РФ в Ереване, собеседник армянского издания заявил, что ею "российская сторона оказала себе медвежью услугу. Благодаря столь топорной, циничной, великодержавной политике, Российская империя 300 лет теряет союзников, друзей, соседей, и в первых рядах - Армения"", - пишет автор статьи.

Словом, подчёркивает издание, во всех бедах этой страны, "начиная с Константинопольского договора 1724 года и до 44-дневной войны, ... виновный номер один - Россия", и ее заявления говорят о справедливости утверждения "на воре шапка горит".

"Тем временем страна, на которой "горит шапка", набрала в рот воды - на публичном уровне, во всяком случае. Но политолог Григор Баласанян в беседе со Sputnik сказал, что "чаша терпения России переполнена", и что он не помнит второго такого случая в истории армяно-российских отношений. "На фоне постоянно распространяемых антироссийских нарративов, - считает он, - ... заявление посольства можно считать последним предупреждением и призывом к компетентным структурам - принять правовые меры в отношении этих сил, перейти от слов к делу". Эксперт убежден в том, что при желании армянским властям очень легко найти реальных инициаторов антироссийских вбросов.

Но, как видим, такого желания нет. Более того, власти Армении, вероятно, считают наиболее для себя выигрышной формулу "чем хуже, тем лучше" в их собственной стране. Тут можно задаться вопросом: как же так, ведь Россия является союзником Армении, ее партнером по ОДКБ и ЕАЭС, гарантом безопасности армян? Ответ прост: Ереван ориентирован исключительно на получение всевозможной помощи от РФ, а не на конструктивное сотрудничество с ней. Но долго ли будет Москва, которую Ереван обвиняет во всех своих мнимых и реальных бедах, тащить на себе бремя ответственности за страну, которая даже не удосуживается ответить на ее дипломатическую ноту", - задаётся вопросом автор статьи.

Но, как известно, Россия "долго запрягает". Что же до "максимума", она вряд ли на него пойдет, считает автор статьи.

"Хотя бы потому, что на территории Армении дислоцирована военная база РФ, и очень жесткие ответы на откровенную разнузданность армянской власти и ее политических "элит" породят старо-новую, но сильно акцентированную, проблемную "историю" пребывания российских военных на армянской территории. России отсюда уходить крайне невыгодно, а для армян "избавление от русских" станет настоящей катастрофой. Однако далеко не все в республике осознают это: либо осознают, но им оплачен совершенно противоположный ход мыслей.

В народе говорят, "ласковый теленок двух маток сосет". Но сейчас Армения стала достаточно токсичной, хотя это не мешает ей пользоваться самыми разнообразными услугами России, демонстрируя параллельно, что она ни во что ее не ставит: есть в этом определенная "сладость".

Вопрос: как долго она сможет позволить себе такую роскошь, ведь политическое "закулисье" в той же России может выкинуть в итоге самый неожиданный финт. Но пока оно этого не сделало, Армения, которой, правда, пришлось вернуть Азербайджану его территории, благоденствует. Хотя бы не боится того, что ее "проглотят азербайджанцы и турки"; что она, так или иначе, с голоду и холоду не пропадет - опять же благодаря "проклятой России".

Из последней, кстати, объем денежных переводов в Армению только в мае этого года составил $ 266 млн. Если брать период до пандемии, то есть май 2019 года, Армения получила из России около 72 млн в валюте США. Столь серьезный рост денежных переводов обусловлен рядом причин, в их числе: полное открытие российского рынка для армянских трудовых мигрантов после пандемии, а также и то, что в результате украинских событий многие российские граждане зарегистрировали свой бизнес в Армении. И теперь уже ежемесячно сюда текут не десятки, а сотни тысяч миллионов долларов. Вот такая простая арифметика, базирующаяся на не простой политике, терпящей, порой, "переполнение чаши"", - резюмирует "Росбалт".