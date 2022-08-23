Чавушоглу назвал условие долгосрочного мира в регионе

Азербайджанская сторона озвучила свои инициативы о мире, однако Армения поздно ответила на них.

Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в интервью "Haber Global".

Министр напомнил, что представители по нормализации отношений между Арменией и Турцией уже провели четыре встречи, и этот процесс тесно связан с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Мы стараемся для поэтапной нормализации отношений и долгосрочного мира, и до настоящего времени предприняли ряд шагов по усилению доверия. Проводится определенная работа по осуществлению полетов, в связи с торговлей, на границах. Но смотреть на этот процесс (нормализация отношений между Арменией и Турцией) нереально в отдельности от процесса между Азербайджаном и Арменией. Залогом долгосрочного мира на Южном Кавказе является масштабное мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном".

Министр напомнил, что после встречи, состоявшейся между лидерами двух стран в Брюсселе, была достигнута договоренность о создании отдельной комиссии по делимитации границ, а также подготовке мирного соглашения.

"Теперь Армения выражает обеспокоенность. Оккупированные земли - это азербайджанские территории. Иногда они ведут себя так, словно это были их земли. После того, как в регион прибыли российские миротворцы, армянские силы должны были выйти из Карабаха. Прошло два года, но здесь все еще есть армянские военнослужащие", - подчеркнул Мевлют Чавушоглу.