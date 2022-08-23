То, что делают армяне в Лачине, это позор для человечества

"Азербайджан за короткое время построил новую дорогу, параллельную существующему Лачинскому коридору, и миротворцы также будут находиться на этой дороге. Потому что другая дорога проходит через город Лачин. Совсем недавно при уходе армян из этих населенных пунктов имело место вмешательство Азербайджана, и это было оправданным вмешательством".

Как передает Day.Az, об этом в интервью "Haber Global" заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр также отреагировал на разрушения, совершенные армянами при отъезде из города Лачин, сел Сус и Забух. Министр назвал произошедшее позором для человечества.

"Армяне сжигают эти места и делают вещи, за которые человечеству было бы стыдно, как они это делали в Первую карабахскую войну. Армения должна извлечь урок. Все видят нашу искренность в достижении нормализации отношений с Арменией. Пусть армянская сторона знает и не забывает, что мы не отличаемся от Азербайджана. Мы хотим мира. Важно, чтобы Азербайджан восстановил полный контроль над своими землями. Азербайджан хочет восстановить и развивать эти территории, и предлагает армянам, проживающим на этих территориях, пользоваться всеми своими правами. Азербайджан предлагает всеобъемлющее мирное соглашение. Что еще должен делать Азербайджан? Азербайджан хотел вернуть себе свои земли и сделал это, а теперь его единственное желание - это стабильный мир".