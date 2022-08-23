Освобождены двое азербайджанцев, задержанных при крушении судна в Тунисе

Среди членов экипажа судна, потерпевшего крушение в Тунисе, двое азербайджанцев, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Согласно информации, 16 апреля 2022 года возле города Габес Туниса из-за неблагоприятных погодных условий потерпело крушение судно "Хело", плававшее под флагом Экваториальной Гвинеи. Установлено, что среди семерых членов экипажа судна двое азербайджанцев - Сафаров Фадаил Ахмед оглу и Панахлы Али Мирза оглу.

Отмечено, что члены экипажа были задержаны правоохранительными органами Туниса для расследования инцидента и дачи правовой оценки.

С целью оказания необходимой консульской помощи азербайджанским гражданам министерством иностранных дел Азербайджана были адресованы официальные обращения в соответствующие государственные органы, проведены встречи в соответствующих государственных структурах Туниса, были посещены задержанные члены экипажа. Кроме того, была установлена связь с компанией-владельцем судна и проведены переговоры по вопросу оказания юридической и финансовой помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации.

На последнем судебном заседании, состоявшемся 10 августа 2022 года в городском суде Габеса, было принято решение об освобождении членов экипажа судна. 21 августа 2022 года азербайджанские граждане покинули территорию Туниса.

Правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры по защите прав и свобод своих граждан, где бы они ни находились, в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, стороной которых выступает страна, говорится в сообщении.