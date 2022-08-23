Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор.

Об этом Day.Az сообщили в МИД.

В информации говорится, что в ходе телефонной беседы министры обменялись мнениями по существующей ситуации в регионе и повестке двустороннего сотрудничества. Также были обсуждены направления сотрудничества в рамках Организации тюркских государств и вопросы деятельности на международных платформах.