https://news.day.az/politics/1489369.html Произведен осмотр Сарсангского водохранилища в Карабахском экономическом районе - ФОТО - ВИДЕО
Произведен осмотр Сарсангского водохранилища в Карабахском экономическом районе - ФОТО - ВИДЕО
22 августа представители ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" с участием местных специалистов произвели осмотр Сарсангского водохранилища, расположенного в Карабахском экономическом районе, сообщает Day.Az.
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