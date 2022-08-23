Произведен осмотр Сарсангского водохранилища в Карабахском экономическом районе

22 августа представители ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" с участием местных специалистов произвели осмотр Сарсангского водохранилища, расположенного в Карабахском экономическом районе, сообщает Day.Az.

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