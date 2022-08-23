Армянский вандализм и позор мирового молчания: в чем прав Мевлют Чавушоглу?

Автор: Акпер Гасанов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу дал интервью "Haber Global". Глава внешнеполитического ведомства братской страны был предельно честен, четок и справедлив в оценках. Он отреагировал на разрушения, совершенные армянами при уходе из города Лачин, сел Сус и Забух, назвав произошедшее позором для человечества. Вот, что конкретно он сказал по этому поводу.

"Армяне сжигают эти места и делают вещи, за которые человечеству должно было бы быть стыдно", указал М. Чавушоглу. Сразу отмечу, что обращения к общемировой совести, к сожалению, являются бесполезными. Практика показывает, что любые эмоции у граждан любой страны мира просыпаются только тогда, когда они чувствуют угрозу своей безопасности, стабильности, благосостоянию.

В остальное время- происходящее в той или иной точке нашей планеты является предметом реальной деятельности или спекуляций политиков. Так было и в случае с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. До него нет никакого дела среднестатистическому англичанину, немцу, итальянцу, испанцу или жителю иной страны Европы. Нет до него дела и рядовому американцу.

А вот политики из США и стран Европы действительно играли в свою игру на протяжении всех трех десятков лет, пока длилась оккупация азербайджанских земель со стороны Армении. В итоге, США были единственным государством мира, которое оказывало ежегодную официальную помощь карабахским сепаратистам. В итоге политики и журналисты из США и разных стран Европы совершали незаконные поездки в гости к карабахским сепаратистам.

Было такое? Было, у нас все ходы записаны. Были и заявления, открытые акты поддержки сепаратистов. Вон, ряд французских городов даже договора о побратимстве заключали с находившимися под армянской оккупацией азербайджанскими городами! И ничего. Никому из них не было стыдно. Наоборот, они гордились своей поддержкой сепаратистов.

Идем далее. Разве США, Россия или Франция, игравшие роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ ввели санкции против Армении ? Нет, ничего такого не было за все годы оккупации наших земель. Этими тремя странами не был признан Геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Более того, причастных к этому преступлению, второго и третьего президентов РА Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, привечали в разных странах мира. И снова никому не было стыдно!

Не треснула от стыда и трибуна ООН, когда там выступали все те же Кочарян и Саргсян. А ведь это международная организация, выше которой просто нет по статусу! Так что, в сухом остатке мы имеем только лицемерие политиков разного калибра, но одинаково спокойно закрывавших глаза на преступления Армении. Только Турция поступила по совести, по чести, закрыв свои границы с Арменией.

Соответственно, только у Турции есть моральное право рассуждать о бесстыдстве стран, так или иначе поддерживающих оккупационную политику РА. Которая на протяжении всех этих лет вела себя варварски, грабя наши земли. Сумма награбленного исчисляется сотнями миллиардов долларов. И, будь политикам из США и стран Европы стыдно, они бы громко и постоянно требовали бы от РА выплаты компенсаций.

Этого нет. Как нет и осуждения Армении за то, что она до сих пор не выдала всех карт минных полей. А тем временем выясняется, что многие мины армянской стороной были установлены уже после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Да, когда Азербайджан согласился дать время на сбор армянскими оккупантами своих пожитков и уход с наших земель.

Они этот благородный жест Азербайджана использовали для установки мин, их-за которых до сих пор гибнут наши граждане. А еще, они сжигали дома, леса, все вокруг. Тоже самое они делают сейчас в Лачине, Забухе, Сусе. И ни одна международная "правозащитная" организация не осуждает это чудовищное армянское варварство. Молчат конгрессмены и сенаторы в США и Франции, молчат депутаты ГД РФ.

Только братская Турция взывает к миру, указывая на очередные проявления варварства со стороны армян. Таковы реалии. Мы живем в мире, где ведущие мировые державы давно растеряли моральное право выступать в роли менторов. А потому, восстановлением международного права, справедливости Азербайджан вынужден заниматься сам, ощущая поддержку братской Турции. Это союз, который в состоянии решить все поставленные задачи. При всех кознях мирового армянства и при всем позорном молчании мирового сообщества.