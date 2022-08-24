Визит Президента Казахстана в Азербайджан выведет стратегическое партнерство между двумя странами на новый уровень.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

"На сегодняшний день около 120 документов подписано между нашими странами. И во время предстоящего визита состоится подписание еще большего количества взаимных договоров, что выведет партнерство между Азербайджаном и Казахстаном на новый уровень", - сказал он.

Шафиев также отметил, что в сложившейся геополитической ситуации необходимо разрабатывать новые форматы сотрудничества между двумя странами, такие, как, например, трехсторонняя встреча Азербайджан-Турция-Казахстан, которая состоялась 27 июня в Баку.

Он добавил, что, хотя между Азербайджаном и Казахстаном существует солидная платформа, основанная на многовековой общей истории наших народов, знаменательным событием этого года стало празднование 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.