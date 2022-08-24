Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан

24 августа Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, министр иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.