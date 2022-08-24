https://news.day.az/politics/1489524.html В Лачинском коридоре демонтируются посты российских миротворцев - ФОТО - ВИДЕО
В Лачинском коридоре демонтируются посты российских миротворцев - ФОТО - ВИДЕО
В Лачинском коридоре начался демонтаж постов временного размещения российских миротворцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на въезде в Лачинский коридор и вдоль дороги со стороны Губадлинского района начался демонтаж постов, контрольно-пропускных пунктов, построек, в которых проживают российские военные.
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