В Лачинском коридоре демонтируются посты российских миротворцев

В Лачинском коридоре начался демонтаж постов временного размещения российских миротворцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на въезде в Лачинский коридор и вдоль дороги со стороны Губадлинского района начался демонтаж постов, контрольно-пропускных пунктов, построек, в которых проживают российские военные.