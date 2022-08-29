После визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан отношения между нашими странами выйдут на новый уровень. Президенты Казахстана и Азербайджана ведут мудрую политику, благодаря которой две страны сегодня являются передовыми по развитию в регионе. Общественно-политические реформы в двух странах обеспечили активное участие гражданского общества в управлении страны. Одним из главных направлений в ходе визита стало развитие стратегического партнерства и расширение всестороннего сотрудничества в свете меняющихся реалий в регионе.

Об этом Day.Az сказал председатель казахстанской Экологической партии "Байтақ", бывший член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан Азаматхан Амиртай.

По мнению нашего собеседника, вручение Президенту Азербайджана высшего ордена Казахстана "Алтын Кыран" свидетельствует о наличии теплых и братских отношений между Касым-Жомартом Токаевым и Ильхамом Алиевым.

Эксперт подчеркнул, что в связи с нынешней геополитической ситуацией транзит в Европу уменьшается. Как отметил Амиртай, Азербайджан играет ключевую роль в транспортировке энергоресурсов из Азии в Европу. Казахстан, по его словам, действительно рассматривает Азербайджан как "окно в Европу". Напомним, что издание Reuters недавно сообщило, что Казахстан намерен поставлять около 100 тыс. баррелей в сутки, или 8% от объема транспортируемой при помощи Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через азербайджанские трубопроводы.

"Несмотря на тесные и взаимовыгодные отношения между Казахстаном и Азербайджаном, нашим странам есть куда стремиться. Казахстану необходимо расширить транзитный потенциал. Основным доходом страны по-прежнему остаётся продажа нефти и газа. Братские отношения между Казахстаном и Азербайджаном должны и будут укрепляться во благо народов обеих стран. Это касается как экономических, так и политических и культурных связей", - считает он.

Наш собеседник сообщил, что Казахстан и Азербайджан обладают значительным транзитным потенциалом.

"Две страны являются частью Транскаспийского международного транспортного маршрута, который входит в международную транспортно-логистическую инфраструктуру и связывает Китай с Европой. Транскаспийский маршрут важен как для Казахстана, так и для Азербайджана, однако предстоит ещё немало работы для увеличения его привлекательности. В этом направлении страны могут договориться, построить план и утвердить программу развития. Транскаспийский маршрут имеет большой потенциал развития и этим нужно пользоваться", - резюмировал Азаматхан Амиртай.

Абдул Керимханов