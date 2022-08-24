Историко-культурные памятники в Карабахе очищены от мин

Находящиеся в Карабахском регионе историко-культурные памятники и прилегающие к ним территории очищены от мин сотрудниками Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) и переданы соответствующим учреждениям.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило ANAMA.