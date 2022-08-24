https://news.day.az/politics/1489553.html Армения должна выплатить компенсацию азербайджанским вынужденным переселенцам - Чингиз Аскеров
Армения должна выплатить компенсацию азербайджанским вынужденным переселенцам - Чингиз Аскеров
Армения должна выплатить компенсацию азербайджанским вынужденным переселенцам.
Об этом корреспонденту Trend сказал в среду заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров, передает Day.Az.
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