Армения должна выплатить компенсацию азербайджанским вынужденным переселенцам

Армения должна выплатить компенсацию азербайджанским вынужденным переселенцам.

Об этом корреспонденту Trend сказал в среду заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров, передает Day.Az.

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