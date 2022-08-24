https://news.day.az/politics/1489557.html В Шуше состоится бизнес-форум с участием стран Организации тюркских государств
В Шуше состоится бизнес-форум с участием стран Организации тюркских государств
16 сентября в Шуше пройдет Карабахский бизнес-форум.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице Организации тюркских государств в Twitter.
Было отмечено, что 16 сентября в городе Шуша состоится Карабахский бизнес-форум с участием бизнесменов из стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре