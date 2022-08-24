В Шуше состоится бизнес-форум с участием стран Организации тюркских государств

16 сентября в Шуше пройдет Карабахский бизнес-форум.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице Организации тюркских государств в Twitter.

Было отмечено, что 16 сентября в городе Шуша состоится Карабахский бизнес-форум с участием бизнесменов из стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств.