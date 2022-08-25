Армянка Кардашьян повергла в ярость американцев

Автор: Мехти Ахмедзаде

Далеко небезызвестный на примере Азербайджана факт, что армяне, где бы они ни находились, мягко говоря, халатно относятся к проблемам окружающей среды, эксплуатируют природу, устраивают эко-террор. За годы оккупации азербайджанских земель армянами были специально загрязнены токсичными отходами реки, вырублены леса и проданы в Армении, незаконно вывозились природные ресурсы, в частности золото. С овобождением Карабаха от оккупации армяне вместо того, чтобы мирно уйти в отведенное им время, решили напоследок еще раз нанести вред природе, сжигая все на своем пути - дома, поля, леса.

Азербайджан постоянно доносит до внимания мировой общественности о преступлениях Армении, но в мире, где зачастую работает политика двойных стандартов, старались не замечать армянский эко-террор. Но молчат страны обычно до тех пор, пока это не коснется их самих. Так и произошло - армянский беспредел добрался до США.

На днях американские власти обвинили армянскую порноактрису Ким Кардашьян в нарушении закона.

Как пишет Los Angeles Times, "звезда" неоднократно нарушила запрет на ограниченное использование на воду в Калифорнии в связи с засухой. Сообщается, что Кардашьян, вопреки тому, что людям в этот период не хватает воды, использовала 230 тысяч галлонов (~871 тысяч литров) лишь за один июнь. Еще неизвестно, сколько она истратила в июле и августе. Данный ее безрассудный поступок привел в ярость американцев.

Отметим, что на юге Калифорнии, включая состоятельные районы Калабасас и Гидден-Хиллс, действуют строгие ограничения на воду, введенные, когда запад Соединенных Штатов переживает 23-й год подряд засуху, усиливающуюся из-за климатических изменений. Проживающее здесь семейство Кардашьян пренебрегает введенными законами и далее использует воду, как вздумается.

Как отмечает LA Times, среди рецидивистов фигурирует и сестра Ким - Кортни. Она превысила объем на 100 000 галлонов (~379 тысяч литров).

Как видим, армяне, где бы они ни заселялись, кем бы ни являлись, не видят для себя ограничений на чужой земле и эксплуатируют всё до последней капли.

Теперь власти США собираются оштрафовать армянскую семейку, а при повторном нарушении ужесточат для них ограничение. Как сообщила газета, органы водоснабжения муниципального водного округа Лас-Вирдженес, охватывающий Калабасас и Гидден-Хиллс, уже установили металлические ограничительные устройства примерно на 20 основных запорных клапанах, где и контролируют поставки воды.

Интересно было бы посмотреть сейчас на физиономии Адама Шиффа и других американских конгресменов, яро защищающих армян вопреки интересам граждан США, которых они должны представлять в первую очередь. Хотя о чем мы? Шифф впритык не будет видеть армянский беспредел - ему платит за это армянское лобби.

Остается лишь надеяться, что в США начнут понимать, что армян нельзя оставлять без присмотра. А завтра, например, Глендейл объявит о своей "независимости", провозгласив себя неким "арцахом 2.0".