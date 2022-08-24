"Восстановительные работы заложили основу для возвращения в Карабах и Восточный Зангезур коренных жителей этих регионов".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе генеральной прокуратуры, об этом на конференции высокого ранга "Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики: нарушенные права и их восстановление", состоявшейся сегодня при организационной поддержке Генпрокуратуры в селе Агалы Зангиланского района сказал генеральный прокурор Кямран Алиев.

Было отмечено, что всего через 1 год и 8 месяцев после победного окончания Отечественной войны, в качестве первого примера реализации проекта "Умное село" началось переселение жителей в село Агалы Зангиланского района, они были обеспечены современными домами высокого качества.

Генпрокурор подчеркнул, что были нарушены практически все фундаментальные права и свободы граждан Азербайджана, ставших вынужденными переселенцами в результате военной агрессии Армении, и по поручению главы государства органами прокуратуры совместно с соответствующими госучреждениями принимаются все необходимые меры для восстановления прав наших граждан, нарушенных в результате армянской агрессии, привлечения к ответственности всех виновных в причинении морального и материального ущерба, нанесенного нашей стране.