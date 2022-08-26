Армяне призывают заминировать Лачин, Забух и Сус

Автор: Ибрагим Алиев

Армения продолжает тайную войну против Азербайджана, показывая свою террористическую минную политику, которая продолжается уже более 2 лет после 44-дневной Второй Карабахской войны. Большинство освобожденных азербайджанских территорий во время оккупации были заминированы армянскими оккупантами, и даже в 2020 году, когда армяне покидали Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский районы, уходя, они закапывали на этих территориях дополнительные мины. В результате этого террора сотни азербайджанцев уже стали жертвами мин. Кроме того, недавно в Телеграм-каналах распространялись призывы заминировать каждый метр земли перед уходом из Лачина, сёл Забух и Сус.

На днях Губадлинская военная прокуратура сообщила еще о двух жертвах армянского минного террора - 20 и 21 августа азербайджанские военнослужащие Вугар Сулейманов и Гейдар Гюльмалыев получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва на мине на территории освобожденного Лачинского района.

Напомним, что взрыв произошел и в начале августа, а именно утром второго числа. Тогда в прокуратуру Физулинского района поступила информация о том, что три сотрудника компании, занимающейся разминированием, подорвались на противопехотной мине на территории освобожденного от оккупации села Гараханбейли Физулинского района. Было установлено, что Ядыгяр Шукюров, 1990 года рождения, Ровшан Ализаде, 1991 года рождения, и Гылман Гусейнов, 1976 года рождения, при проведении работ по разминированию на указанной территории подорвались на противопехотной мине. В результате Шукюров и Ализаде получили телесные повреждения различной степени тяжести. Гусейнову в больнице ампутировали правую ногу.

Сегодня Армения, отказывающаяся от мирного соглашения и саботирующая все мирные инициативы Азербайджана, остается страной, угрожающей безопасности региона. В Армении произошла смена власти, к власти пришел самопровозглашенный демократ Никол Пашинян, затем он потерпел тяжелое поражение в войне, но до сих пор Ереван не отказывается от своей террористической сущности.

Общеизвестно, что освобожденные от оккупации земли Азербайджана являются одними из самых заминированных территорий в мире. Согласно последним данным ANAMA, только в июле этого года было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов почти 7 тыс. га. В ходе операций по разминированию, проведенных в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джабраиле и Зангилане с 1 по 31 июля было обнаружено и обезврежено 578 противопехотных мин, 105 противотанковых мин и 1028 неразорвавшихся боеприпасов. В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория в 6903 га. И это лишь малая часть.

Армяне за время оккупации азербайджанских территорий установили миллионы мин. Вместо того, чтобы сажать деревья, они устанавливали мины. В результате взрывов погибли и пострадали как военные, так и мирные жители. Жертвами минного террора в Азербайджане стали тысячи человек.

Всего за первые семь месяцев этого года от взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 35 человек, погибли трое, двое из которых от взрыва кассетных боеприпасов. В период с 10 ноября 2020 года по 1 августа 2022 года в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 102 мирных жителя. Погибли 32 человека, 70 получили ранения.

Отступая, армяне минировали все, что можно, бессистемно и не составляя никаких схем. Каждая новость о подрыве на мине азербайджанского военнослужащего или мирного жителя сегодня встречается в армянском сегменте соцсетей бурным ликованием. Тотальное минирование - это своеобразное оружие возмездия армянской стороны, жалко и трусливо действовавшей против армии и всегда храбрившейся перед безоружными.

Наиболее наглядным примером армянского минного террора стал взрыв мины в селе Дашалты, произошедший 9 декабря 2021 года. В тот день погибли 2 человека. Согласно расследованию, проведенному ANAMA, эта трагедия произошла в результате взрыва мины-"сюрприза", установленной армянами - под противопехотную мину была подложена противотанковая мина, что вызвало более сильный взрыв и привело к гибели людей.

Чудовищным и преступным в минной трагедии в Дашалты являлся факт того, что 2 мины (противопехотная и противотанковая) были установлены друг на друге. Этой зловещей комбинацией армяне хотели увеличить радиус поражения и мощность взрыва, чтобы те, кто наступят на нее, непременно погибли. Такая комбинация мин обычно используется во время диверсий и террористических актов.

Причем Азербайджан сталкивается с подобным терроризмом на фоне неоднократных предложений, поступивших от Баку, подписать с Ереваном мирный договор, разблокировать коммуникации, что даст Армении возможность возродить свою экономику. Ее граждане просто будут лучше жить. Однако, мы видим обратное - попытки затянуть подписание договора, делимитацию и демаркацию, открытие Зангезурского коридора, реваншизм, постоянные диверсии и закладку новых мин.

Как мы сегодня видим, рассчитывать на совесть противника или на его ответственность перед выполнением требований международного законодательства не стоит. Устраивая минный террор, Армения пытается помешать возвращению азербайджанцев в свои законные дома. Еревану, который жаждет реванша, нужна лишь военная напряженность в регионе, и это не новая политика, проводимая армянскими властями. Какое бы правительство ни было в Армении, мирные жители Азербайджана всегда были мишенью для армянских войск, диверсантов и террористов. Это мы увидели в Ходжалы, во время бомбардировок Гянджи и Барды. Ведь далеко не секрет, что национальная идеология Армении основана на ненависти к Турции и Азербайджану.

Предоставление неточных карт, установка противотанковых мин, например, в лесах и горных массивах, куда не может заехать тяжелая техника, лишний раз доказывают, что Армения осуществляет минный террор на государственном уровне. За каждую потерянную из-за мин человеческую жизнь, за каждого покалеченного, потерявшего здоровье несет ответственность армянская сторона. И она за все ответит. Несмотря на все усилия армянской стороны, рано или поздно Азербайджан решит эту проблему. Азербайджанцы вернутся в свои дома.