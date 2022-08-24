Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

24 августа находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев почтил в Аллее почетного захоронения в Баку память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, также он почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложил цветы к ее могиле.