https://news.day.az/politics/1489651.html Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
24 августа находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев почтил в Аллее почетного захоронения в Баку память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, также он почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложил цветы к ее могиле.
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