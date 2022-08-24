https://news.day.az/politics/1489680.html Завершился официальный визит Президента Казахстана в Азербайджан - ФОТО
Завершился официальный визит Президента Казахстана в Азербайджан - ФОТО
24 августа завершился официальный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйубов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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