Завершился официальный визит Президента Казахстана в Азербайджан

24 августа завершился официальный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйубов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.