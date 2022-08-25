Породнение городов Шуша и Туркестан – важная веха в истории казахского и азербайджанского народов

Центр развития творчества детей в Физули, носящий имя выдающегося казахского музыканта Курмангазы, несомненно, воспитает немало талантов и будет служить дальнейшему укреплению братских отношений между казахским и азербайджанским народами.

Об этом сказал в комментарии Day.Az казахстанский эксперт, историк Данияр Касымов.

Напомним, что в ходе визита в Азербайджан 24 августа Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева он совместно с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым ознакомились с проектом Центра развития творчества детей имени Курмангазы, который будет построен в городе Физули казахстанским холдингом Bİ-Group. Согласно проекту, Центр займет территорию в 2 гектара, на которой будут созданы все условия для выявления и развития творческого потенциала детей. Проект разработан в короткие сроки по личному поручению Президента Казахстана. В Центре будут определяться способности детей по четырем направлениям: вокал, современные технологии, ремесло и творчество, а также спорт.

По словам Данияра Касымова, примечательно, что к этой важной миссии по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева привлечена главная строительная компания Казахстана - Bİ-Group. Это, отметил наш собеседник, гарантия того, что Центр творчества будет сдан точно в срок. Кроме того, несомненно, мы увидим высокое качество работ.

"Еще во время 44-дневной войны я говорил о том, что Казахстан примет участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. То, что происходит сегодня, показывает, что этот процесс уже идет. Нельзя не обратить внимания на то, что Центру присвоят имя выдающегося казахского музыканта, композитора и домбриста 19-го века Курмангазы Сагырбайулы. До нас дошли более 60 произведений этого великого кюйши, автора национальных музыкальных пьес. Многие из них посвящены борьбе казахского народа против колониального ига. Курмангазы был известен и как великий педагог. Его дело продолжили множество талантливых учеников. Уверен, что новый Центр развития творчества детей в Физули, носящий его имя, воспитает немало одаренных музыкантов. В конечном итоге, этот проект будет служить дальнейшему укреплению братских отношений между казахским и азербайджанским народами", - сказал Касымов.

Казахстанский эксперт также дал оценку документу о побратимстве городов Шуша и Туркестан, подписанному в среду в Баку на первом заседании казахстанско-азербайджанского делового совета. По его словам, еще пару лет назад никто не мог и представить, что это станет возможным. Отныне казахский Туркестан и азербайджанская Шуша стали городами-побратимами.

"Считаю, что данная инициатива явно демонстрирует поддержку Казахстаном справедливой борьбы Азербайджана за восстановление своей территориальной целостности и признание его победы. Мы знаем, какое значение имеют оба города для всего Тюркского мира. Вполне логично, что они теперь породнились. Это важная веха в новейшей истории братских народов", - подчеркнул Данияр Касымов.

Лейла Таривердиева