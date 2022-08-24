Азербайджан-Казахстан: славное прошлое, прекрасное настоящее и блестящее будущее

Автор: Акпер Гасанов

Это очень важный, своевременный визит, плоды которого наши страны пожнут в будущем. Безусловно символично, что приезд президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Баку совпал со знаменательной датой - 30 лет назад, 27 августа 1992 года, были установлены дипломатические отношения между Казахстаном и Азербайджаном. С тех пор отношения между нашими странами развивались исключительно по восходящей.

Напомню, что первый документ стратегического характера, в котором прописан союзнический характер отношений двух стран был подписан в 2005 году, в Баку. Это - Договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях. В итоге многолетней работы по углублению отношений между нашими странами, Казахстан и Азербайджан имеют обширную договорно-правовую базу, насчитывающую около 90 документов различного характера, в том числе межгосударственные договоры, межправительственные соглашения.

Так что, закономерно, что в рамках в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Баку были подписаны очень важные документы, среди которых я бы особо отметил протокол об установлении побратимских связей между городами Туркестан и Шуша. Это пример чуткого, внимательного, братского отношения Казахстана к подвигу азербайджанской армии, к торжеству справедливости, к освобождению от армянского ига культурной столицы Азербайджана.

Другим таким же шагом является то, что крупнейшим казахстанским холдингом BI-Group в освобожденном Физули будет построен Центр развития творчества имени Курмангазы. Это то, что ценится выше тысячи слов, дороже любых экономических проектов. Это то, что определяет реальный, невероятно теплый и братский характер отношений между нашими странами.

Что же касается организаций, в рамках которых активно взаимодействуют наши страны, то это ООН, ОБСЕ, ОИС, СВМДА, ТЮРКСОЙ, ОТГ. Сотрудничество на этих площадках позволяет оказывать взаимную поддержку, отстаивать интересы наших стран. Казахстан всегда поддерживал суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. В свою очередь и Азербайджан всегда заявлял о поддержке суверенитета и территориальной целостности Казахстана.

Это очень важно - ощущать братское плечо в наши дни, когда под сомнение ставятся основы международного права, когда право силы часто пытаются поставить выше силы права, когда многие государства мира предпочитают позицию нейтралитета в пору, когда в твой дом пришла беда. Именно взаимное доверие, уверенность друг в друге помогает развитию экономических отношений между государствами.

И тут нельзя не отметить, что Азербайджан сегодня является ключевым торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе. Важно отметить, что для еще большего налаживания торгово-экономических связей в сентябре 2020 года учрежден "Торговый дом Казахстана" в Азербайджане, а в мае 2021 года был открыт "Торговый дом Азербайджана" в Нур-Султане.

Кроме того, учитывая то, что Азербайджан играет роль моста в транспортировке энергоресурсов из Азии в Европу, справедливо отмечается, что наша страна может стать "окном в Европу" для Казахстана. В частности, возможна транспортировка значительной части, порядка 1,5 миллиона баррелей в год, казахстанской нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан. Как видим, у наших стран есть славное прошлое, прекрасное настоящее и блестящее будущее. В том числе и в плане развития отношений между двумя братскими странами.

И это - еще один пример того, как официальный Баку проводит выверенную, блестящую внешнюю политику. Азербайджан снискал себе уважение во всех странах-членах ТС и ЕАЭС, кроме Армении, не входя в эти союзы. Азербайджан имеет большой авторитет в ОТГ, в ОИК, в мусульманском мире. Наша страна считается важнейшим энергетическим партнером для ЕС, лидирующую роль Азербайджана в регионе подчеркивают Китай и США. Это и есть - итог грамотной, основанной на национальных интересах Азербайджана внешней политики официального Баку. Это то, что укрепляет наше государство сегодня, давая возможность уверенно смотреть в завтрашний день.