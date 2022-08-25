Синергия экономического потенциала

Источник: Агентство международной информации Trend

В двусторонних отношениях Казахстана и Азербайджана наступает принципиально новый зрелый этап, основанный на максимальной синергии экономического потенциала двух стран. Визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Баку является подтверждением твердых намерений казахской стороны.

Как передает Day.Az, об этом в статье для Trend написал казахстанский экономист Жандос Темиргали.

Совсем скоро, 27 августа, исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между независимыми Азербайджаном и Казахстаном. Однако, отношения между нашими родственными народами уходят корнями в глубокую древность, вплоть до существования Огузского государства на территории юга и запада современного Казахстана.

Примечательно, что, пройдя через различные непростые периоды, включая расцвет государственности, раздробленность и колонизацию, два тюркских государства с западного и восточного берегов Каспия на сегодняшний день находятся на сходных этапах своего развития. Обе постсоветские страны традиционно проводят открытую внешнюю политику, стремясь к модернизации и активному участию в мировых экономических процессах. Важным фактором является и всесторонняя поддержка тюркской интеграции в рамках Организации Тюркских Государств (ОТГ) и ТЮРКСОЙ, в которых наши страны являются сооснователями.

Двусторонние отношения между Казахстаном и Азербайджаном сегодня имеют уровень стратегического партнерства и носят союзнический характер, что было официально закреплено по итогам визита Президента Казахстана в Баку подписанием Декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между РК и АР, а также Комплексной программой развития сотрудничества между двумя государствами на 2022-2026 гг.

Строит отметить, что потенциал двустороннего экономического сотрудничества по-настоящему обширен. Отрадно, что за последние 7 лет мы наблюдаем устойчивый тренд на рост товарооборота, который за первые 5 месяцев 2022 года достиг $164,1 млн, что более чем в 3 раза выше аналогичного периода 2021 года. Всего же за прошлый год объем товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном составил $332,2 млн, что значительно выше не только пандемийного 2020 года ($109,2 млн), но и 2019 года ($229,60 млн). Таким образом, поставленная Президентом Казахстана на ближайшие годы цель в $1 млрд товарооборота представляется вполне осуществимой с учетом имеющихся динамики и потенциала.

Согласно данным официальной статистики, в Казахстане зарегистрировано более 500 предприятий с участием азербайджанского капитала, а в Азербайджане, соответственно, более 140 предприятий с казахстанским участием. Основные сферы деятельности: торговля, агропромышленный комплекс, строительство, транспорт и логистика.

Настоящим локомотивом двустороннего взаимодействия должна стать транспортно-логистическая отрасль, а именно совместное развитие транскаспийских трансконтинентальных грузоперевозок. В первую очередь речь идет о Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ), который в мире называют "Middle Corridor". Данный маршрут соединяет крупнейшие рынки Евразии, Китай (страны ЮВА) с Европейским Союзом, проходя по территории Казахстана, акватории Каспийского моря, Азербайджана, Грузии и Турции.

Актуальность ТМТМ подтверждается статистикой. За период январь-июль текущего года объем грузоперевозок составил 845,2 тыс. тонн, увеличившись на 171% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, объем контейнерных перевозок составил 17,6 тыс. ДФЭ, увеличившись на 33%. За последние 5 лет, с 2017 по 2022 годы, по данному маршруту через ж/д "Баку-Тбилиси-Карс" уже было перевезено более 3,9 млн тонн грузов. Общая пропускная способность ТМТМ сегодня оценивается в 5,8 млн тонн в год, или 80 тыс. контейнеров. И будет далее увеличена.

Среди основных преимуществ Нового Шелкового пути я бы выделил высокую скорость доставки и низкие комплексные риски. ТМТМ позволяет доставить товар из Китая до Турции за 10-12 дней, из Китая в ЕС за 14 дней. Для сравнения, доставка по морю может занимать в 3-4 раза больше времени. Кроме того, в условиях динамично изменяющейся международной геополитической ситуации "Срединный маршрут" должен стать надежным и безопасным путем, который проходит через политические стабильные дружественные друг-другу и миру государства.

Разумеется, впереди еще много работы по развитию и модернизации Нового Шелкового пути. В частности, речь идет об инвестициях в развитие современной мультимодальной транспортной инфраструктуры, увеличении подвижного состава и грузовых судов, обеспечении "бесшовности" перевозок через внедрение цифровизации и гармонизацию тарифной политики. Данные меры позволят снизить издержки и повысить коммерческую привлекательность маршрута. Немалый импульс ТМТМ должно придать и открытие Зангезурского коридора.

Транскаспийские пути не ограничиваются лишь железнодорожными и морскими перевозками. Огромный потенциал имеет и развитие нашего маршрута для транспортировки энергоносителей на мировые рынки (в т.ч. через нефтепровод "Баку-Тбилиси-Джейхан"), а также т.н. "Цифровой Шелковый путь", сеть широкополосных волоконно-оптических кабелей протянутых из Азии по дну Каспийского моря в Европу, позволяющая создать современную цифровую инфраструктуру на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

В целом, развитие трансконтинентальных маршрутов потребует от соседей по Каспию, Казахстана и Азербайджана, совместных усилий по позиционированию и продвижению данного пути на инвестиционной карте мира с целью привлечения инвестиций крупных международных игроков, имеющих технологии и капитал для освоения имеющегося колоссального экономического потенциала.

Таким образом, сегодня очевидно, что западный и восточный берега Каспийского моря становятся как никогда ближе друг к другу, соединяя весь континент. А вместе с этим и два могучих оплота Тюркского Мира - Азербайджан и Казахстан.