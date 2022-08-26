Казахстан рассматривает Азербайджан в качестве каспийских ворот

В свете последних геополитических событий визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан имеет особую значимость, так как Казахстан и его соседи по Центральной Азии столкнулись с острым дефицитом альтернативных маршрутов. Речь идет о поставках продукции на внешние рынки. Естественно, Азербайджан и Кавказский регион рассматриваются в качестве каспийских ворот.

Об этом сказал в беседе с Day.Az казахстанский эксперт Замир Каражанов.

Наш собеседник считает примечательным, что визит Президента Казахстана в Баку состоялся после его поездки в Россию, где он встречался с главой Российской Федерации в Сочи. И на встрече проблема альтернативных маршрутов, которые будут обходить Россию стороной, наверняка, обсуждалась, заметил казахстанский эксперт.

Что касается двусторонних связей, то, по мнению Каражанова, главная задача Казахстана и Азербайджана - это нарастить товарооборот, который, к сожалению, в настоящий момент не отвечает потенциалу экономик Азербайджана и Казахстана. Хотя цель ставится увеличить его до объема в один миллиард долларов, по факту он не превышает 500 миллионов. Причем, отметил эксперт, последняя цифра носит магический характер - страны неоднократно подбирались к ней, но преодолеть ее никак не удается. Очевидно, что правительствам двух государств следует выработать дополнительные меры, направленные на поощрение взаимных инвестиций и торговли, подчеркнул казахстанский эксперт.

"Породнение освобожденной в ходе Второй Карабахской войны Шуши и признанного культурной столицей тюркского мира Туркестана - факт примечательный. Этот факт в определенном смысле можно расценивать как признание города Шуша частью тюркского мира.

Укрепление общетюркского развития в целом, как правило, носит не двухсторонний, а многосторонний характер. Но если говорить о двухстороннем сотрудничестве, то, конечно же, рассматривать казахстано-азербайджанские отношения в свете общетюркского развития есть серьезные основания. Касается это многих сфер. В частности, в Казахстане проживает азербайджанская диаспора, которая вносит свой вклад в развитие современной казахстанской культуры, искусства. Так что нас объединяют не только интересы экономики и торговли, но и культурные корни, а они, как показывает опыт других стран, оказываются более чем крепкой основой", - сказал Замир Каражанов.

Лейла Таривердиева