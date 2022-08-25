Альтернативной Лачинскому коридору дорогой можно будет воспользоваться в течение ближайшей недели

Строительство альтернативной дороги в обход города Лачин заняло 10 месяцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

Он отметил, что десять километров дороги проходят через территорию Армении.

"В соответствии с поручением Президента Азербайджана мы проложили 22 километра дороги в обход города Лачин. Так как армянская сторона не выполнила свои обязательства и до сих пор не завершила строительство 10 километров дороги, по просьбе армянского населения в Карабахе мы взяли на себя строительство еще 4,8 километра, соединяющихся с новой дорогой, и строительство уже завершено. В течение ближайшей недели можно будет воспользоваться этой дорогой", - отметил Мамедов.