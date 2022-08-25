https://news.day.az/politics/1489876.html Али Асадов прибыл в Кыргызстан - ФОТО
Али Асадов прибыл в Кыргызстан - ФОТО
25 августа премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбека Жапарова прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан.
Как передает Day.Az, в рамках визита А.Асадов примет участие в качестве гостя в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ата, а также проведет двусторонние встречи с главами правительств ряда стран.
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