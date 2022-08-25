Продолжается реализация мер по инженерному обеспечению в Кяльбаджаре и Лачине

Продолжается выполнение задач по инженерному обеспечению на ряде стратегически важных господствующих высот, взятых под контроль в результате уточнений, проведенных подразделениями азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, в результате взаимодействия инженерных войск с другими государственными структурами проложено более 62 км новых путей снабжения в целях обеспечения деятельности подразделений, дислоцированных на труднопроходимых скалистых местностях со сложным рельефом.

На освобожденных территориях и господствующих высотах с высоким профессионализмом выполняются надлежащие меры по инженерному обеспечению.