В МИД Азербайджана удивлены заявлением Блинкена

Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на запрос местных СМИ по поводу заявления госсекретаря США Энтони Блинкена от 24 августа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на заявление, распространенное МИД, вызывает удивление, что в заявлении для прессы госсекретаря США Энтони Блинкена о назначении Филиппа Рикера на пост главного советника по переговорам на Кавказе демонстрируется подход, далекий от постконфликтных реалий, сложившихся в регионе.

"Позиция Азербайджана по Минской группе неоднократно и четко выражалась на самом высоком уровне. Попытки "реанимировать" фактически нефункционирующую Минскую группу могут привести к отдалению США от процесса нормализации азербайджано-армянских отношений. Карабахский конфликт урегулирован, и Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Международное сообщество, в том числе наши партнеры, должны понимать, что увязывание переговоров о нормализации азербайджано-армянских отношений с карабахским вопросом нисколько не служит нормализации", - отмечает Лейла Абдуллаева.