Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда "YAŞAT" - фонда поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов.

Как сообщили Day.Az в фонде, председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев проинформировал о работе, проведенной Фондом до сегодняшнего дня. Также были доведены до внимания планы по дальнейшей деятельности, намеченные вопросы.

Члены Попечительского совета довели до внимания текущие вопросы, а также предложения по дальнейшей деятельности.