В Армении дезертирам станет легче откосить от армии

Автор: Мехти Ахмедзаде

Вторая Карабахская война, завершившаяся грандиозной Победой Азербайджана, привела не только к освобождению Карабаха в результате тотального поражения Армении по всем фронтам, но и к еще одному интересному факту - разоблачению мифа о непобедимой армянской армии.

Долгое время оккупанты выдумывали, что якобы имеют самую сильную и боеспособную армию, однако, как показала 44-дневная война, бежали армянские солдаты на все четыре стороны, пытаясь спасти свою жизнь, ибо никто не хотел умирать за чужие земли и больные амбиции официального Еревана.

Прошло почти два года. Сегодня армянская армия до сих пор находится в коматозном состоянии и, скорее всего, больше никогда не восстановится ввиду того, что она была разграблена "бывшими" в лице Кочаряна и Саргсяна, а остатки вовсе дезертировали или были ликвидированы победоносной Азербайджанской армией.

Трусость армянских солдат увидел весь мир, хотя и без того было известно, что молодые призывники в Армении очень часто пытаются увильнуть от службы и откупиться. До сих пор Интернет помнит кадры, когда солдаты кричали и ругались матом в адрес своих командиров, дрались с ними, складывали оружие и убегали в противоположном от боя направлении.

Теперь дезертирство и откуп в Армении хотят узаконить. На днях стало известно, что Минобороны РА предлагает разрешить солдатам-срочникам досрочную демобилизацию за 24 млн драмов (почти 60 тысяч долларов - ред.). Простыми словами - убежать от армии легально, за денюжку.

Проект соответствующих поправок в закон "О военной службе и статусе военнослужащего" выложен на едином сайте правовых актов Армении. В документе отмечено, что проект решения имеет цель достичь поэтапного сокращения срока обязательной военной службы.

Во-первых, скорее всего, в Ереване додумались, что армянская армия - проект бестолковый и восстановлению не подлежит, ибо число уклонистов и дезертиров растет с каждым днем в геометрической прогрессии. Армянское правительство пытается "узаконить" взяточничество, ибо зарабатывать в стране уже совсем не на чем, а вот беглецы всегда есть и готовы заплатить любую сумму, лишь бы не служить.

Во-вторых, таким образом, армянские чиновники, покупающие дома в США за более чем 500 000 долларов, смогут легко уклонить своих любимых маменьких сынков от армии.

Короче говоря, так называемая "непобедимая" армянская армия, в конце концов, стала лишь бизнес-проектом, который подобен финансовым пирамидам. "Железный кулак" Азербайджанской армии расставил все по своим местам и раскрыл всю сущность мифотворчества военного руководства Армении.