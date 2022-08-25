https://news.day.az/politics/1490002.html Состоялась встреча между премьер-министрами Азербайджана и Беларуси - ФОТО
Состоялась встреча между премьер-министрами Азербайджана и Беларуси - ФОТО
25 августа премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Кыргызстан встретился в городе Чолпон-Ата с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров, на встрече было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах.
Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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