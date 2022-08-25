Продолжается международный конкурс "Снайперский рубеж"

В городе Йезд Исламской Республики Иран продолжается конкурс "Снайперский рубеж".

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, 25 августа были выполнены задания по третьему этапу конкурса.

В соответствии с условиями первого задания азербайджанские снайперы в составе команды уничтожили точным огнем цели на расстоянии 300-600 метров. В ходе выполнения следующего упражнения первая снайперская пара выполнила задачи по стрельбе по целям с расстояния 150-200 метров, а также по преодолению дистанции в 300 метров с оружием. Затем вторая снайперская пара выполнила задание по уничтожению целей на расстоянии 300-600 метров.

Участники конкурса успешно выполняют поставленные задачи.