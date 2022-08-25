https://news.day.az/politics/1490011.html Али Асадов встретился с Михаилом Мишустиным - ФОТО
Али Асадов встретился с Михаилом Мишустиным - ФОТО
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Кыргызстан 25 августа встретился в городе Чолпон-Ата с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-российских дружественных отношений в различных сферах.
Главы правительств обсудили актуальные вопросы повестки двусторонних отношений.
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