Али Асадов встретился с Михаилом Мишустиным

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Кыргызстан 25 августа встретился в городе Чолпон-Ата с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-российских дружественных отношений в различных сферах.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы повестки двусторонних отношений.