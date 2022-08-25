Много шума из ничего: к последним событиям вокруг Лачинского коридора

Автор: Пярвин Мирзазаде

Осталось всего несколько часов до того момента, когда последние незаконные армянские переселенцы окончательно покинут азербайджанский город Лачин, а также населенные пункты Забух и Сус. Контроль над этими территориями будет передан Азербайджану, в связи с изменением маршрута Лачинского коридора, соединяющего с Арменией территорию, где сейчас временно размещены российские миротворцы, в соответствии с пунктами трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года.

В связи с этим, армянские пропагандисты по всему миру развязали грязную антиазербайджанскую компанию. Стараясь представить это как очередной шаг, направленный на "насильственную депортацию" армянского населения из Карабахского региона Азербайджана, они пытаются доказать, что совместное проживание двух народов "невозможно" и поэтому необходимо, чтобы международное сообщество срочно признало квазинезависимость сепаратистов, во имя "отделения ради спасения".

Естественно, что самое активное участие в этой компании приняли хорошо оплаченные диаспорой "сердобольные" члены армянского лобби из Конгресса США и Европарламента, вроде сенатора Б. Менендеса и евродепутата Л. Фурласа, которые забыв обо всех своих внутриамериканских и европейских проблемах, бросились грудью на защиту "бедных" армянских переселенцев, которые почему-то "оказались" на оккупированных азербайджанских территориях в 1995 году, покинув свою родину-Ливан и Сирию.

Видимо подобным тюркофобским членам Конгресса США и Европарламента иным заняться нечем, кроме как проблемами других стран, расположенных за тысячу километров от их избирательных округов, которые точно не входят в выданный им избирателями мандат. Эти хронически больные туркофобы используют любую возможность, чтобы выступить в "защиту" интересов своих богатых спонсоров.

Однако развёрнутая ими пропагандистская компания захлебнулась только начавшись, не найдя поддержки у мирового сообщества и даже у официального Еревана, которому стиснув зубы приходится выполнять пункты достигнутых договоренностей, несмотря на бурную негативную реакцию радикальной оппозиции и сепаратистов.

Дело в том, что власти Армении вынуждены, хоть и под давлением, пойти на выполнение взятых на себя обязательств, так как с трудом но осознают, что сопротивляться у них реальных сил нет и никто в мире их не поддерживает.

Робкие попытки остатков армянских вооруженных сил организовать провокации на линии соприкосновения сторон, сразу же были жестко подавлены азербайджанской армией, с большими потерями для армянской стороны. После этих провокаций, Армения поднимала вселенский вой, в надежде вызвать жалость и вмешательство третьих сторон. Но все эти попытки оказывались безуспешными, так как для мирового сообщества эти провокации потеряли свою актуальность, затихший конфликт практически окончен и требует лишь юридического оформления в соотвествии с международным правом.

К сожалению, некоторые зарубежные средства массовой информации и плохо осведомлённые политики поддавшись этой ложной пропаганде, попытались встать на сторону проплаченных агентов зарубежной армянской диаспоры, внезапно обеспокоившись "судьбой" незаконных армянских переселенцев и так называемых "памятников" культурного наследия, установленных после оккупации.

Как известно, Лачинский район Азербайджана был оккупирован в мае 1992 года армянскими вооруженными силами. До момента оккупации, почти 98% населения района, составляли этнические азербайджанцы. До оккупации в Лачине и в помине не было памятников "армянского наследия", как сейчас пытаются представить некоторые армянские источники, которые выдвигают свои смехотворные притязания на эту территорию, искажая историю и публикуя ложную информацию о том, что якобы ещё в 4 веке н.э. там жило армянское население.

Начиная с 1994 года, армянские оккупационные власти начали незаконно, в нарушение международного права, переселять в город Лачин и в населённые пункты района переселенцев из Армении, Сирии и Ливана. Несмотря на то, что азербайджанская сторона неоднократно поднимала перед международными организациями и сопредседателями Минской группы ОБСЕ вопрос о том, что армянская сторона незаконно расселяет на оккупированных территориях переселенцев из других стран, эта проблема игнорировались и дело спускалось на тормозах.

На протяжении переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ, Азербайджан предупреждал как Армению, так и международных посредников в лице сопредседателей о том, что считает всех находящихся там армянских переселенцев вне закона. Так как армянская сторона лишь имитировала переговорный процесс и не собиралась ничего освобождать, то власти Армении вместо того, чтобы приостановить это переселение, наоборот, форсировало этот процесс, строя новые дома и объекты инфраструктуры. Активное участие в этом принимала зарубежная армянская диаспора, которая оплачивала процесс переселения и строительство на оккупированных территориях.

Учитывая тот факт, что армянские дипломаты в ходе переговоров вообще отказывались обсуждать вопрос об освобождении Лачинского района, мотивируя это тем, что через него проходит "жизненно важный" Лачинский коридор, соединяющий оккупированные территории с Арменией, то незаконные переселенцы (которым было роздано оружие) специально расселялись в городе Лачин и населенных пунктах вдоль дороги, чтобы параллельно осуществлять охрану коммуникаций. То что большинство незаконных армянских переселенцев были выходцами из стран Ближнего Востока, где получили соответствующую военную подготовку в лагерях военизированных армянских организаций, то можно понять цель размещения этих поселений вдоль Лачинского коридора.

Однако планам армянской стороны по присвоению оккупированных азербайджанских территорий не суждено было сбыться. Потерпев сокрушительное поражение во Второй Карабахской Войне и приняв условия капитуляции в ноябре 2020 года, Армения обязалась освободить все ранее оккупированные азербайджанские районы вокруг бывшей НКАО (включая Лачинский) и вывести все свои вооруженные силы со всей территории Азербайджана, включая Карабахский регион.

При этом, в зону так называемого Лачинского коридора вводились миротворцы, которые обеспечивали безопасное функционирование этой транспортной коммуникации.

Так как армянские оккупационные власти ранее проложили дорогу прямо через город Лачин, то азербайджанская сторона согласилась на временное занятие этого города силами миротворцев, при условии того, что в течении 3 лет будет проложена объездная дорога, которая будет огибать сам город, а после изменения маршрута произойдёт передислокация миротворцев для того, чтобы затем эта территория полностью перешла под контроль азербайджанских властей и было бы осуществлено возвращение азербайджанских беженцев.

Сразу же после завершения боевых действий в ноябре 2020 года, власти Азербайджана немедленно приступили к проектированию и строительству этой альтернативной дороги. Тогда азербайджанская сторона пошла навстречу предложению посредника и согласилась на то, что дорога и зона шириной 5 км вдоль дороги будет временно контролироваться миротворцами, но это не означает, что все это будет продолжаться вечно, как пытается преподнести международному сообществу и собственному народу армянская сторона. Этот коридор (если армянская сторона не предоставит аналогичный статус для Зангезурского коридора) будет носить временный характер и по мере интеграции армянского населения само собой прекратит существование.

Новая дорога, длиной около 22 километра, была проложена в объезд населенных пунктов Лачинского района, где оккупационными властями были незаконно размещены армянские переселенцы.

Несмотря на то, что Азербайджан через российских посредников информировал власти Армении о маршруте, о начале и ходе строительства дороги, официальный Ереван намеренно не начинал строительство участка дороги, проходящей по территории Армении, зная, что 2023 год является максимальным сроком окончания всех работ.

Лишь в июле 2022 года, когда Азербайджан объявил о том, что в августе 2022 года строительство альтернативной дороги будет закончено и миротворцы должны будут переместиться на новые позиции вдоль этого нового маршрута, официальные армянские лица, как всегда, устроили истерику и стали заявлять, что понятия не имели о новом маршруте, который якобы должен был быть с ними согласован.

Армянская сторона долгое время питала надежду на то, что ей удастся отстоять старый маршрут дороги через Лачин, вдоль которой проложены газопровод, линии электропередач и связи, чтобы используя своих зарубежных покровителей, надавить и не допустить перехода контроля над этой территории к Азербайджану. Для этого армянские власти вместо того, чтобы немедленно после завершения боевых действий начать эвакуацию незаконных армянских переселенцев, давали им лживые обещания и создавали у них призрачные иллюзии о том, что ничего не изменится и они не допустят возвращения этих территорий Азербайджану.

Власти Армении, обманывая этих переселенцев, паралельно старались убедить международных посредников в том, что необходимо оставить все как есть, то есть заморозить ситуацию, ничего не меняя. Естественно, что это категорически не устраивало азербайджанскую сторону, которая не собиралась ждать сложа руки новых армянских фортелей из-за того, что официальный Ереван не хотел выполнять взятые на себя обязательства, пытаясь укрыться за спины миротворцев.

Используя различные предлоги: нехватка денежных средств, внутриполитические проблемы, давление оппозиции и прочие похожие увертки, армянская сторона убеждала посредников, чтобы они надавили на Азербайджан.

Но увы для армянской стороны, терпение официального Баку закончилось и после 1 года 8 месяцев армянских проволочек была проведена очередная терапия азербайджанским железным кулаком - операция "Возмездие", которая быстро отрезвила некоторые буйные головы армянской стороны и расставила все на свои места. Стремительная военная операция вооруженных сил Азербайджана, проведённая с использованием беспилотников и других современных вооружений, нанесла сокрушительный удар по противнику. Попытки армянских вооруженных формирований создать новые укреплённые позиции на стратегических высотах Кяльбаджарского и Лачинского районов были пресечены и враг был отброшен далеко назад, а высоты перешли под контроль азербайджанской армии.

Получив в очередной раз по шее, армянская сторона сразу же объявила о начале проектно-изыскательских работ на участке новой дороги, проходящая по территории Армении, нашла средства для ее строительства (хотя ранее заявляла, что у нее нет средств на это и отвергала предложении о финансовой помощи азербайджанской стороны).

Кроме того, начался вывод остатков армянских вооруженных сил с территории, где временно размещены миротворцы.

Участок дороги длиной около 10 километров давно мог быть построен, если власти Армении не вели себя так, как будто ничего не изменилось. Теперь водители на период строительства армянского учатка дороги, будут использовать только грунтовую дорогу, которая в осеннее и зимнее время станет месивом грязи, из-за ослиного упрямства проявленного армянскими властями, пытавшиеся, как всегда, жульничать.

На сегодняшний день незаконные армянские поселенцы уже покинули селения Забух и Сус, в которых не смотря на обещания армянской стороны, подожгли несколько строений.

Российские миротворцы уже начали разбирать и передислоцировать свои посты на новую дорогу, а подразделения противопожарной службы МЧС Азербайджана вошли в эти населённые пункты, в целях недопущения диверсий и пожаров. Ведь не секрет, что непримиримые армянские радикалы уже несколько раз устраивали пожары в лесах, расположенных вдоль дороги проходящей через Лачин.

Одной из причин того, что армянская сторона так упорно противилась изменению маршрута дороги через Лачин является и то, что власти в Ереване продолжают сопротивляться открытию Зангезурского коридора, отказываясь предоставить ему аналогичный Лачинскому статус, ничего не делая в направлении строительства этого коридора, стараясь настаивать на открытии транспортного маршрута из Газахского района Азербайджана в Армению, который является более длинным и сложным, в силу рельефа местности и удаленности от границы с Турцией и Ираном.

Учитывая факт того, что эта позиция противоречит интересам ближайших союзников Армении и пунктам подписанных трёхсторонних Заявлений, то можно предположить, что официальный Ереван может в ближайшее время вновь получить очередной урок, который заставит выполнить данные им обещания.

Недаром Президент Ильхам Алиев в своём недавнем выступлении подчеркнул, что Азербайджан ждёт предложений и конкретных шагов от Армении по открытию Зангезурского коридора. Аналогичную позицию высказал и Президент Турции Р. Эрдоган, и министр иностранных Дел М. Чавушоглу, которые напрямую говорят о том, что нормализация двусторонних отношений с Арменией зависит от скорейшего урегулирования всех проблем с Азербайджаном и открытия Зангезурского коридора.

Армянская сторона пытается не допустить открытия этого нового стратегического транспортного коридора между Европой и Азией ввиду того, что в этом случае Армения должна будет навсегда похоронить свои мечты о создании "Великой Армении от моря до моря", так как в этом случае возможно создание в регионе Южного Кавказа зоны стабильности и безопасности, где отношения между странами региона будут строиться на принципах уважения территориальной целостности и взаимовыгодного экономического сотрудничества.

Следует отметить, что у трезвомыслящей части армянского населения Карабахского региона Азербайджана уже появились определенные намерения на интеграцию в азербайджанское общество. Это видно на примерах того, что в ходе строительства альтернативной объездной дороги, представители местного армянского населения оказывало содействие азербайджанским строителям, а затем выражало благодарность за такое высококачественное исполнения работ. Наряду с этим началось сотрудничество между представителями азербайджанских организаций и местных специалистов по обеспечению функционирования важного Сарсангского водохранилища, которое расположено на территории, где временно размещены миротворцы.

Эти первые ростки доказывающие возможность диалога и доверия между двумя народами, которые до сих пор отвергались армянскими властями и лидерами сепаратистов, выдвигающими радикальные требования о "невозможности совместного проживания" народов в Карабахе. Такие положительные моменты доказывают правильность избранной официальным Баку позиции, направленной на постепенную интеграцию армянского населения Карабахского региона, выраженную Президентом Ильхамом Алиевым, что он как гарант Конституции, обеспечивает все права и безопасность граждан Азербайджана, вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Все это ещё раз подтверждает, что развязанная армянской стороной пропагандистская кампания-всего лишь провальная попытка продлить агонию сепаратистов и наделать много шума из ничего. Хочется этого или нет, но рано или поздно армянской стороне придётся согласиться на все мирные предложения и инициативы Азербайджана, так как все что сейчас делает Ереван, затягивая достижение мирного соглашения, открытие транспортных коридоров, делимитации и демаркации границы, выдвигая всевозможные предусловия и неосуществимые требования, лишь создают проблемы прежде всего для Армении, усугубляя внутриполитический и экономический кризис в стране.

У Азербайджана есть силы и средства принудить армянскую сторону выполнить все взятые на себя обязательства и данные обещания, это лишь вопрос времени. Чем раньше официальный Ереван поймёт, что пора перестать имитировать переговоры, отказавшись от призрачных иллюзий, тем будет лучше и Армении, и всему армянскому народу. Ведь устраивая истерику на международной арене по поводу "горькой судьбы" незаконных переселенцев, которые покидая поджигают дома, поля и леса, нанося вред экологии Азербайджана, они лишь осложняет ситуацию, вынуждая азербайджанскую сторону принять ответные меры, которые могут окончательно привести Армению к катастрофе, от которой никто и ничто уже не спасёт.