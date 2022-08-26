В Литве подвергли критике антитурецкий фильм журналиста Тапинаса

Известный литовский журналист, руководитель интернет-издания www.slaptai.lt Гинтарас Висоцкас подверг критике антитурецкий фильм журналиста Андрюса Тапинаса.

Day.Az представляет неполный текст статьи Гинтараса Висоцкаса:

Поскольку меня интересуют сложные отношения между Арменией, Турцией и Азербайджаном, я решил послушать, что скажет А. Тапинас. И вот, смотрю и не верю своим глазам. В 54-минутном фильме большое внимание уделяется Турции и ее президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Причем о Турции практически ни одного доброго слова, а турецкого президента Тапинас не только критикует, но в некоторых эпизодах даже высмеивает. Оскорбительные эпизоды А. Тапинас, разумеется, всего лишь позаимствовал из других информационных источников и просто обыграл их, поэтому, не будучи их автором, юридически он чист.

Я твердо придерживаюсь той установки, что если Турция подарила "Байрактар", это не значит, что мы, литовцы, не имеем права критиковать эту страну и ее руководителей. И все же от вышеупомянутого сюжета веет тенденциозностью и однобокостью. Турция в нем преподносится почти как воплощение зла, там будто бы нет никакой демократии, а сплошное лицемерие, двойные стандарты, политические интриги. А Литва, разумеется, святая.

Но так ли это? Почему А. Тапинас, анализируя реальные или надуманные ошибки Турции, не критикует, скажем, литовских парламентариев, принявших некогда резолюцию о том, что турки виновны в геноциде армян в 1914 году, хотя никто из наших деятелей, включая историков и политологов, даже не заглянули в турецкие архивы. Можно ли назвать Литву цивилизованной и уважаемой страной, если она назвала виновных, не ознакомившись с первоисточниками - с тем, что важнее всего?

Почему А. Тапинас не упомянул, скажем, об инциденте, произошедшем в декабре 2019 года, когда посол Турции в Литве Гёкхан Туран пригласил в Вильнюс турецких историков, чтобы те донесли до литовского общества турецкую версию трагического 1914 года, но их не пустили в Академию наук Литвы? Армянская версия событий в Академии наук была подробно изложена, а перед турками мы захлопнули двери, и они были вынуждены читать свою лекцию в гостинице. Разве можно так себя вести в демократическом, цивилизованном обществе?

На чем основывается А. Тапинас, утверждая, что Турция поддержала Азербайджан в его военной операции осенью 2020 года в расчете на более дешевый газ и нефть? Да, Баку тогда отвоевал принадлежащий ему по международному праву Карабахский регион (большую его часть). Да, Турция помогала азербайджанцам в войне, длившейся почти полтора месяца. Но Турция поддержала Азербайджан не только из прагматических соображений. В соответствии с общепризнанным сегодня в мире принципами территориальной целостности Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Азербайджан почти тридцать лет терпеливо ждал, пока Европа поможет ему восстановить свою территориальную целостность. К сожалению, и Европа, и США вели двойную игру, не требуя от армян вывести свою армию из Карабаха. Нет ничего странного в том, что у Азербайджана однажды лопнуло терпение, а его в этой операции поддержал родственный народ - турки. Неужели помочь восстановить территориальную целостность - это грех?

Еще одна важная тема. А. Тапинас в своей передаче очень подробно разобрал, кто, где и почему не прав. А про то, что осенью 2020 года, когда Азербайджан силой вернул себе Карабах, Армения обстреляла целых три крупных азербайджанских города, не имеющих никакого отношения к Карабаху, - гробовая тишина. В Барде, Гяндже и Тертере было убито несколько десятков мирных жителей, в том числе дети и женщины, разрушены десятки зданий. Но об Армении - ни одного плохого слова, никакого осуждения. Разве можно такое поведение назвать справедливым и демократичным?

Если идти по пути, выбранному А. Тапинасом в вышеупомянутом видеокомментарии, то следовало бы покритиковать и президента США Джо Байдена. Как ни крути, возраст у него уже почтенный, попытки бодрой рысцой подбегать по лужайке к журналистам выглядят неубедительно. Все больше бросаются в глаза эпизоды, вроде того, когда он споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Как ни прискорбно, но он все сильнее напоминает Леонида Ильича Брежнева в последние годы его руководства. А ведь Байден публично пообещал выставить свою кандидатуру на второй срок. Перефразируя высказывание А. Тапинаса о президенте Турции, хотелось бы спросить, не стыдно ли Америке за то, что она выбрала на высший пост страны старика? Неужели в одной из самых могущественных стран мира не найдется серьезного, опытного и в то же время более молодого политика, который мог бы заменить господина Байдена?

Можно также вспомнить недавнюю выходку посла США в Литве, который, придя в качестве гостя к директору Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, стал деликатно намекать, какие темы литовцам не следует поднимать. Посол, конечно, хотел, чтобы литовские историки перестали разбирать неприятные для евреев темы (в свое время с аналогичными намерениями к директору центра приходил с визитом и тогдашний посол Израиля). Посол одного демократического государства призывает историков другого демократического государства руководствоваться двойными стандартами, отказываться от объективности, заниматься самоцензурой. Разве это не повод для критики?

Впрочем, тем для критических репортажей, статей, видеосюжетов предостаточно. Так давайте просто будем последовательны, честны и принципиальны. Если мы настоящие демократы, давайте возьмем увеличительное стекло и посмотрим во все стороны.