Акиф Меликов: Мехрибан Алиева как идеал женщины-политика

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Во все времена и в самых разных странах мира люди стремились увидеть идеал. Это было желание лицезреть идеальное общество, идеальное устройство государства, идеал Личности вообще и идеал Мужчины и Женщины в частности. В этом смысле замечу, что американцы по праву гордятся Элеонорой Рузвельт. Она провела со своим мужем Франклином Делано Рузвельтом в Белом доме целых четыре срока, дольше, чем кто-либо, и фактически была вторым президентом страны.

В Израиле с любовью и уважением вспоминают Голду Меир. Патриотка своей страны, которая всю жизнь положила на ее развитие. Вторая в мире женщина - премьер-министр, управлявшая Израилем в один из самых сложных периодов его истории, во время Войны Судного дня. Все это - безусловный повод гордиться Голдой Меир.

Есть повод для гордости и у англичан. "Железная Леди" Маргарет Тэтчер. Именно она занимала должность премьер-министра Великобритании дольше других. Жесткая и непреклонная, рядом с ней тушевались многие мужчины. Именно она выиграла войну с Аргентиной за Фолклендские острова. Я могу продолжить список представительниц прекрасного пола, которые сыграли очень значительную роль в жизни своих стран.

Но ведь у Азербайджана есть свой идеал Первой леди, свой идеал женщины-политика. Безусловно, этим идеалом является Мехрибан Алиева. И у нее сегодня День Рождения. Который, я убежден, по прекрасной азербайджанской традиции, Мехрибан ханум проведет в кругу семьи. Она - прекрасная супруга и мать. Создать, сохранить семейное тепло - задача, легкая только на словах. В реальности это огромный труд. Тем более, когда ты являешься супругой Президента и Верховного Главнокомандующего самой сильной, могучей страны региона. Страны, одержавшей величайшую победу в своей новейшей истории. Безусловно, победу в ней обеспечила блестящая военно-политическая, дипломатическая и экономическая стратегия и тактика Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Но вне всякого сомнения имя Мехрибан Алиевой должно быть выбито на скрижалях новейшей истории нашей страны.

В период 44-дневной войны она была не только Первой леди, но и настоящей Матерью нации. Мы помним ее эмоции при посещении наших раненых солдат. Это были слезы азербайджанской матери. Мы помним ее обращения к нации, к военнослужащим. Это были слова, до глубины души затрагивающие каждого азербайджанца. Потому, что они были наполнены искренностью, любовью к Родине, сопереживанием за каждого из сражавшихся за нашу великую победу. После достижения которой мы увидели, сколь внимательно, тщательно, с какой трепетностью и любовью Мехрибан ханум содействует восстановлению великой Шуши и всех освобожденных территорий Азербайджана. Обладая отменным чувством вкуса и стиля, она превращает эти уголки нашей страны в нечто поистине сказочное, в невероятно красивое, удобное, практичное, вызывающее восторг у всех, кто видит плоды этих усилий.

В частности, былую славу себе возвращает международный фольклорный фестиваль "Хары бюльбюль". Он проводится в Шуше, в этой колыбели азербайджанской культуры, в Консерватории Кавказа по инициативе Фонда Гейдара Алиева, президентом которого является Мехрибан Алиева. Ее личное присутствие на этом фестивале придает ему особый шик, лоск и вместе с тем теплоту.

Да, в великой Шуше снова звучит великий мугам. Сбылась мечта Мехрибан ханум и миллионов азербайджанцев. А где сейчас те, кто явно не понимая с личностью какого масштаба они пытаются полемизировать, старались поставить под сомнение саму возможность освобождения великой Шуши и того, что там снова зазвучат чарующие звуки мугама? Их обнулил сам ход истории.

Той самой, новейшей истории, благодаря которой мы являемся современниками и согражданами Личностей поистине мирового масштаба - Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой. Это, пожалуй, самая красивая, элегантная, утонченная супружеская пара в мировой политической элите. Это те, о ком с гордостью говорим мы и будут говорить наши потомки. Ведь, Мехрибан ханум является идеалом женщины-политика.