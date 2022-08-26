https://news.day.az/politics/1490156.html Азербайджанская армия в городе Лачин - ВИДЕО
Азербайджанская армия в городе Лачин - ВИДЕО
Сегодня азербайджанская армия взяла под контроль город Лачин, населенные пункты Забух, Сус.
Как сообщает Day.Az, командир армейского корпуса генерал-майор Кянан Сеидов доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, Президенту Ильхаму Алиеву о расположении азербайджанской армии в городе Лачин.
Представляем вниманию данные видеокадры.
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