Азербайджанская армия в городе Лачин

Сегодня азербайджанская армия взяла под контроль город Лачин, населенные пункты Забух, Сус.

Как сообщает Day.Az, командир армейского корпуса генерал-майор Кянан Сеидов доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, Президенту Ильхаму Алиеву о расположении азербайджанской армии в городе Лачин.

Представляем вниманию данные видеокадры.