Жалкая провокация армян из Глендейла: тихо, сам с собою...

Автор: Акпер Гасанов

МИД Азербайджана уже дал четкий, обоснованный ответ на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о назначении Филипа Рикера на должность старшего советника по переговорам на Кавказе. Действительно, позиция Азербайджана по поводу Минской группы неоднократно высказывалась и четко излагалась на самом высоком уровне. Действительно, попытки "реанимировать" практически нефункционирующую Минскую группу могут привести к отдалению США от процесса нормализации азербайджано-армянских отношений.

Действительно, продемонстрирован подход, далекий от постконфликтных реалий, сложившихся в регионе, что вызывает удивление. Впрочем, удивление вызывает не только это. Аккурат в то же самое время произошла очередная провокация. И снова - из США. Городской совет города Глендейл во главе с мэром Арди Касахяном принял единогласное решение об установлении побратимских отношений с городом ...Ходжавенд.

Армяне упорно продолжают именовать его Мартуни. И им все еще мерещится не существующий "арцах". К этому моменту мы еще вернемся, а пока сообщу, что члены городского совета Глендейла Ара Наджарян, Элен Асатрян, Ден Бротман и Пола Дивайн также поддержали эту откровенно провокационную и бессмысленную инициативу. Соообщается также, что кроме установления побратимских отношений с Ходжавендом, члены совета подчеркнули важность экономического развития этого карабахского региона, сохранения армянского культурного наследия в "арцахе" и укрепления связей между гражданами Глендейла и армянским населением "арцаха".

В том, что такая провокация прилетела из Глендейла, нет ничего удивительного. Именно там существует одна из крупнейших городских армянских общин за пределами Армении. Они живут тут около века и хорошо интегрированы в жизнь Глендейла. Собственно, это легко понять и по фамилиям авторов нынешней провокации. Уверен, что они ныне пребывают в восторге от самих себя.

Но какова практическая польза от того, что они приняли? Нулевая. Для начала напомню, что Ханкенди, Агдере, Ходжавенд были, есть и будут всем миром, в том числе и США, признанной территорией Азербайджана. Официальный Вашингтон не раз заявлял о признании и уважении территориальной целостности нашей страны. Так что, действия армян Глендейла напоминают, образно говоря, попытку хвоста вертеть собакой.

Тем более, что в июле прошлого года был издан указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева о создании Карабахского экономического района. Это - один из 14 экономических районов Азербайджана. Он включает Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский административные районы и город Ханкенди.

Соответственно, на всей этой территории действуют законы Азербайджана. Стало быть, договора о побратимстве между городами, входящими в Карабахский экономический район, и городами иных стран принимаются исключительно в Баку. В ходе визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был подписан Протокол об установлении побратимских связей между городами Туркестан и Шуша.

Так что, без согласия Азербайджана Ходжавенд ни с кем договоров о побратимстве подписывать не имеет права. И это, уверен, прекрасно понимают армяне Глендейла, устроившие мелкую и жалкую провокацию. При этом, реализовать все то, что они сами себе обещали, у них не получится. Времена не те. Азербайджан победил в 44-дневной войне и в состоянии пресечь любые попытки налаживания контактов с пока еще не освобожденными нашими городами.

Что до сохранения армянского наследия в мифическом "арцахе", то нет никакого "арцаха". А как армяне "сохраняют" свое наследие, которое большей частью является новоделом, все увидели на примере их действий в Лачине, Забухе, а ранее в Кяльбаджаре. Бившие себя пятками в грудь и клявшиеся никуда не выезжать армяне в итоге очистили наши земли от своего присутствия. Но напоследок они поджигали дома, леса и своими руками рушили церкви.

Так что, с какой стороны ни глянь, а провокации армян из Глендейла смешна, нелепа и примитивна. При этом, безусловно, официальный Вашингтон должен приложить все усилия для того, чтобы пресекать такого рода провокации, не отвечающие стратегическому и партнерскому характеру отношений между нашими странами. При этом, нам есть, что в этой связи с иронией вспомнить.

До 44-дневной войны очень многие армяне из США и Франции могли себе позволить посещение оккупированных территорий Азербайджана. Сейчас они этого сделать не могут. До войны целый ряд французских городов уже заключил договора о побратимстве с населенными пунктами Азербайджана, что тогда находились под оккупацией. Сейчас там водружен наш флаг, а эти договора не стоят бумаги, на которой подписаны. Такова же и цена провокации армян из Глендейла. Азербайджанский флаг будет поднят в Ханкенди, Агдере, Ходжавенде. И эти наши города сами решат, с кем заключать договора о побратимстве. Мнения армян никто спрашивать не будет.