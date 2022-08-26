"Выходим из ОДКБ"

Создавать истерики на пустом месте в Армении умеют и практикуют давно. После поражения во Второй Карабахской войне армянство вместо того, чтобы понять свои ошибки и пришедшие за ними проблемы в связи с оккупацией азербайджанских земель, возложило всю свою ответственность за случившееся на Россию. В стране, где ранее негласно развивалась русофобия, начали в открытую продвигать антироссийские настроения, пропаганду ненависти к РФ, как это было с Азербайджаном и Турцией. Теперь армяне решили выдвинуть свои необоснованные обвинения Казахстану, президент которого недавно был в Баку с официальным визитом.

В частности, самопровозглашенный, так называемый "министр иностранных дел" несуществующего, мифического "арцаха", преступник Давид Бабаян осмелился выразить претензии Касым-Жормату Токаеву и высказался против подписанных им документов.

"Казахстан и Азербайджан очень тесно сотрудничают, причем иногда это сотрудничество трансформируется в нечто большее и достаточно опасное. Некоторые предпринимаемые Казахстаном шаги, в частности по отношению к Карабаху, действительно вызывают очень много вопросов", - недоумевал Бабаян, говоря о подписанном в рамках визита президента Казахстана в Баку соглашения о побратимстве городов Шуша и Туркестан.

Представлять весь высказанный Бабаяном бред не будем, ибо ничего разумного он там, как всегда, не сказал, а лишь выдумывал "исторические факты", чтобы осудить "тюркизацию" "древнего армянского города". Фантастика, придуманная им, буквально напоминает слова прораба стройки Павла Степановича из гайдаевской комедии - "В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной...".

Очевидно, что Бабаян не понимает, что несет. Начнем с того, что сотрудничество Казахстана и Азербайджана не может быть опасным. Во-первых, небезызвестный факт, что Баку предлагает Армении подписать мирный договор, открыть коммуникации, что возродит армянскую экономику. Кроме того, армяне Карабаха могут интегрироваться в азербайджанское общество и жить намного лучше, чем при преступном незаконном режиме, который занимался лишь грабежом.

Во-вторых, сотрудничество Казахстана и Азербайджана, в частности, направлено на экономическое развитие двух стран и региона. С развитием этих всех проектов, открытием Зангезурского коридора создаются новые возможности для всех, в том числе и Армении.

Поэтому в словах Бабаяна совершенно нет никакой логики. Учитывая его репутацию, как глашатая глупости, неадекватности, фантазий карабахских сепаратистов, ему стоило бы стать писателем-фантастом. В этом деле он точно бы преуспел.

Кстати, это далеко не единственный бред, высказанный армянами в последние дни. После визита Токаева в Баку армянство активизировалось продвигать антиказахские настроения на фоне антироссийских.

""Союзник" по ОДКБ Армении Казахстан еще сильнее углубляет свои союзнические отношения с вражеской страной Армении. Не пора ли выходить из ОДКБ? Там у нас нет союзников, даже Россия нам не союзник, больше исходя из ее поведения по отношению к Армении", - пишут армяне в соцсетях.

Стоит еще напомнить попытки армян поссорить Россию с Казахстаном. Тут активно работало армянское лобби. Симоньяны, кеосаяны, багдасаровы и другие им подобные постоянно пытаются распространять ненависть ко всему азербайджанскому и тюркскому, навязчивая идея собственной исключительности.

Как видим, чувства обиды и зависти у армян настолько превозобладают над здравым смыслом, что это все чаще доходит до абсурда. Это то, что составляет хребет, основу народа, привыкшего жить мифами, а не реалиями. Миф о том, что немалая часть территорий стран, в том числе и не имеющих с Арменией общих границ, является "исторически армянской", - всего лишь один из эпизодов болезни, которой нет излечения. Армянское общество больно различными формами фобий и ненависти - прежде всего, к турецкому и азербайджанскому народам, тюркам в целом, к мусульманам, а также к евреям и Израилю. Обиженные армяне, проигравшие в войне, потерявшие оккупированные ими значительные территории Азербайджана, рассуждают как маленькие дети, считая, что в поражении виноваты все, кроме них самих.