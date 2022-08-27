После установления Азербайджаном полного контроля над городом Лачин ожидается открытие Зангезурского коридора

Взятие азербайджанской армией под контроль города Лачин наряду с населенными пунктами Забух и Сус можно только приветствовать, поскольку согласно международному праву эти территории принадлежат Азербайджану.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

"Остается вопрос, связанный с российскими миротворцами, которые будут передислоцированы на новую дорогу в объезд Лачина. Согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года российские миротворцы размещены в Карабахе сроком на пять лет. То есть, через три года российский миротворческий контингент может быть полностью выведен с территорий, временно неподконтрольных Азербайджану. Надеюсь что к этому времени азербайджанские войска возьмут под контроль всю территорию Карабаха, как это произошло с Лачином и селами Забух и Сус", - заявил экс-госсекретарь США.

При этом наш собеседник выразил надежду на скорое открытие Зангезурского коридора.

"Однако у меня остаются подозрения, что Ереван будет затягивать этот процесс как можно дольше. С одной стороны, правительство Армении осознает важность Зангезурского коридора для экономики страны. С другой стороны, власти в Ереване не торопятся с его открытием из-за реваншистских настроений в армянском обществе. Но правительство Пашиняна не сможет бесконечно тянуть время, поскольку терпение Баку небезгранично. Армянскому народу пора понять, что Зангезурский коридор не несет угрозы Армении, как это преподносит местная оппозиция, а напротив, приведет к росту благосостояния страны", - резюмировал Пол Гобл.

Напомним, что 26 августа азербайджанская армия была размещена в городе Лачин и установила контроль над селами Забух и Сус. Командир армейского корпуса генерал-майор Кянан Сеидов доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, Президенту Ильхаму Алиеву о расположении азербайджанской армии в городе Лачин.

Абдул Керимханов