https://news.day.az/politics/1490208.html Военные корабли Ирана, Казахстана и России покинули бакинский порт - ФОТО
Военные корабли Ирана, Казахстана и России покинули бакинский порт - ФОТО
Корабли и личный состав Военно-Морских сил Ирана и Казахстана, а также Военно-Морского Флота России покинули порт Баку для участия в конкурсе "Кубок моря", проводимом в рамках соревнований "Международные Армейские игры-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
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