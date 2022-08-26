Военные корабли Ирана, Казахстана и России покинули бакинский порт

Корабли и личный состав Военно-Морских сил Ирана и Казахстана, а также Военно-Морского Флота России покинули порт Баку для участия в конкурсе "Кубок моря", проводимом в рамках соревнований "Международные Армейские игры-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.