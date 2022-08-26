https://news.day.az/politics/1490225.html Отмечено 30-летие дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном - ФОТО
Отмечено 30-летие дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном - ФОТО
26 августа в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялись мероприятие и выставка, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
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