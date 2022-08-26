Влиятельная турецкая газета "Yeni Şafak" написала о возвращении азербайджанцев в Лачин

Возвращение азербайджанцев в Лачин широко освещается турецкой прессой.

Как сообщает Day.Az, во влиятельной турецкой газете "Yeni Şafak" говорится о публикации Президента Азербайджана Ильхама Алиева на официальной странице в Twitter в связи с Лачином.

В статье отмечается возвращение Лачина под контроль Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

Напомним, что сегодня подразделения азербайджанской армии взяли под полный контроль город Лачин, а также населённые пункты Забух и Сус. В настоящее время на указанных территориях продолжаются мероприятия по развертыванию подразделений азербайджанской армии в новых пунктах дислокации, а также проведению необходимых инженерных работ.