Возвращение Лачина и двух сел показало, что у Баку все спланировано и рассчитано

Автор: Тофик Аббасов,

политический аналитик

Сегодня мы с радостью встречаем очень важное событие - возвращение в родную гавань города Лачин и двух сел Лачинского района. Думаю, это последнее предупреждение для армянской стороны не полагаться на авось и на какие-то чудесные обстоятельства, при которых они смогут перехватить инициативу.

У Баку все спланировано и рассчитано. Он сегодня является абсолютным лидером региона. Это и экономика, и дипломатия, и военный потенциал, и наши судьбоносные транснациональные инфраструктурные проекты. Все это говорит о том, что страна знает, как себя позиционировать, что для ее соседей и партнеров наиболее важно и как сейчас нужно реализовывать национальный потенциал. Наши возможности служат одновременно и нашим национальным интересам, и интересам соседей. Поэтому с каждым годом в нашем окружении становится все больше друзей и партнеров.

Президент Ильхам Алиев выполнил и продолжает выполнять все поставленные им судьбоносные задачи и показывает высший пилотаж в государственном управлении и государственном строительстве. Коль скоро по всем этим направлениям у армян пассив, им пора задуматься о том, чтобы поучиться у Баку тому, как строить государство и отношения с соседями, как позиционировать себя. Поверженному агрессору не помогут бряцание оружием, озвучивание угроз и распространение мракобесия. В условия краха экономики и социальной неустроенности Армении говорить сегодня о каких-то грядущих "победах", да еще на уровне химеры, это полное безрассудство. Да, армяне вложились в Лачин, но они находились не на правильной стороне истории, поэтому их настигло горестное поражение. Думаю, им пора смириться и сделать выбор в пользу примирения с Азербайджаном.

Представителям Азербайджана на различных платформах приходилось в прежние годы сталкиваться с представителями стран-посредниц, третьих стран, испытывавших интерес к армяно-азербайджанскому противостоянию. И мы неоднократно слышали, что у этого конфликта, дескать, нет военного решения, есть только один путь - дипломатический, и работать надо только в этом русле. Конечно же, армянская пропаганда активно использовала эти тезисы, выдвигая собственные видения о том, что у Азербайджана, мол, нет никаких шансов на успех, армянская армия - это армия-победительница, и Баку должен исходить из этих реалий. То есть, Баку должен был соглашаться на единственно возможные плюсы в виде возвращения пяти районов вокруг бывшего Нагорного Карабаха, а про Кяльбаджар и Лачин просто забыть.

Армения вкладывалась в создание южной коммуникационной сети через Лачинский и Кяльбаджарский районы, имела там фортификационные сооружения, на международном уровне продвигалось мнение, что эти районы, якобы, являются исконными армянскими землями, а азербайджанцы там оказались совершенно случайно.

Вспоминаются слова Президента Ильхама Алиева, который, заняв президентский пост, сразу же заявил, что у нас есть стратегические задачи, от которых мы никогда не отступим, и если нас подведет международная дипломатия, мы своими силами решим проблему. Прошли годы, и мы убедились в том, насколько Президент Азербайджана дальновидный и боеспособный политик, который ставит очень четкие задачи и добивается их своевременного выполнения. Я бы сказал, что азербайджанский лидер застал врасплох не только ереванскую политическую элиту, но и мировое армянство, которое подпитывало Ереван средствами пропаганды и финансовыми ресурсами не в целях мира и диалога, а в целях создания проблем Азербайджану и Турции.

Сегодня, когда мы одержали очередную военную и дипломатическую победу, мы еще раз убеждаемся, насколько Президент Ильхам Алиев филигранно просчитывает свои шаги, формирует успешную дипломатию в условиях, когда, в мире с трудом решаются международные проблемы, особенно имеющие межэтнический, территориальный подтекст.

Такие конфликты, как правило, оказываются в тупиковой ситуации, очень мало примеров, когда удавалось вырулить на ровную гладь ясности. Но Азербайджан сумел справиться с трудной дилеммой, воссоздав блестящий прецедент.

Президент Азербайджана не раз замечал, что знает, что, как и когда нужно делать. Это философия политика-прагматика, который реально умеет оценивать общую обстановку, выделять из общего наиболее важные детали и болеет за интересы нации. Это Президент, лидер явного предназначения, который умеет вести за собой свой народ. В отличие от армянских лидеров, которые завели (!) народ в никуда. У ее политических кругов и руководителей и сегодня продолжается (!) прострация. Они никак не могут определить, что для них является главным.

Мы, в отличие от соседей, с самого начала знали, что для нас было основным. Президент Ильхам Алиев определил важные направления, которые четко сработали: поднял экономику, которая стала подпитывать систему национальной обороны: создал концепцию безопасности и новую боеспособную армию: сформировал новую активную дипломатию, которая показала свои возможности перед лицом сообщества. В противовес этому, армянская дипломатия многие годы бредила и сама же попала в сети собственной лжи.

Ложь - это средство, присущее беспомощной дипломатии. В отличие от армянской дипломатии, Президент Ильхам Алиев и его команда всегда смотрели на вещи реально и давали понять противнику, что тому ничего не светит, и единственный выход для армян - начать договариваться. Еще Общенациональный лидер Гейдар Алиев говорил о том, что время работает на нас. События последних лет это еще раз доказали.

Мы давно поняли, насколько Армения является неудобным и бестолковым переговорщиком, трудным соседом и конкурентом. Мы поняли, что армянская дипломатия постоянно увиливает и пытается подорвать мирный процесс. Помнится, анекдотический персонаж - Серж Саргсян, обращаясь к выпускникам военной школы, заявил, что они, старшее поколение, мол, выполнили свою задачу, и теперь дело за новым поколением, которое должно "отвоевать" Нахчыван и другие азербайджанские земли. Конечно же, это был чистой воды авантюризм. Саргсян подбивал молодое поколение армян к новым столкновениям, которые армянскому народу ничего хорошего не сулили. Эта республика практически все годы оккупации пребывала в предсмертном состоянии. Армения не справилась с исторической задачей реализации своего собственного национального суверенитета. Воинственная риторика, захватнические планы настолько одурманили сознание общества, что они оказались неспособны воспринимать реалии. В подобных вязких противостояниях нужно уметь по достоинству оценивать соперника, а не заниматься самовосхвалением. Мы все помним, какие заявления звучали из Еревана в прежние годы - они, мол, могут дойти до Баку, если захотят, а мы должны быть им благодарны за то, что они этого не делают...

Весь этот бред, политический хлам подвел армянскую дипломатию, Армению как государство под монастырь. Армяне переоценили себя и недооценили возможности Азербайджана и политический гений его руководителя. Сегодня, когда, несмотря на все протесты, угрозы и истерики армянской стороны, Лачин полностью перешел под контроль истинных хозяев, у армянской стороны появился новый повод задуматься о своем поведении.